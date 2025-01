Mitropolitul Ardealului: Lipsurile ce vin peste noi sunt semne de alarma ale judecatii lui Dumnezeu

Mitropolitul Ardealului, IPS Laurentiu Streza, a transmis credinciosilor, prin Pastorala de Paste, un mesaj mai dur, legat de indepartarea oamenilor de credinta si "placerile amagitoare si goana dupa bani".

"Lumea in care traim are nevoie atat de mult de Hristos. Tot ce ne inconjoara ne ademeneste, facandu-ne sa ne legam sufletele nu de Cel care ne-a rascumparat, ci de placerile egoiste ale acestei lumi trecatoare.

Iubim orice mai mult decat pe Hristos. Lipsa lui Hristos din viata noastra este o mare suferinta. Toata lumea este, parca, intr-o mare agonie si ne tot intrebam de ce.

Nu intelegem de ce vin atatea incercari materiale, necazuri nenumarate si greutati de tot felul asupra noastra. Suntem tot timpul in cautare de solutii, dar se pare ca le cautam acolo unde ele nu exista.

Am ajuns ca noi toti sa cautam mangaierea existentei noastre prin altceva decat prin rugaciune si milostenie, prin iubirea fata de Dumnezeu si fata de aproapele nostru aflat in suferinta", scrie IPS Laurentiu Streza in Pastorala, care a fost transmisa bisericilor din Arhiepiscopia Sibiu - judetele Sibiu si Brasov - si va fi citita in prima zi de Paste, scrie Romania Libera, care citeaza Mediafax.

"Suferinta noastra vine, insa, din faptul ca, in toata ecuatia existentei noastre, Hristos Mantuitorul nu mai are loc, poate doar numai ca un obiect al cugetarii noastre.

Dumnezeu este ceva, si nu Cineva, de care ne aducem aminte din cand in cand si, mai ales, doar atunci cand avem nevoie. Vrem sa fim liberi, fara nicio obligatie, ci doar cu drepturi depline, chiar si asupra vietii! De aceea, toate necazurile, suferintele si toate lipsurile ce vin peste noi sunt semne de alarma ale judecatii lui Dumnezeu ca nu suntem pe calea cea buna", mai scrie Mitropolitul Ardealului.

Acesta le cere romanilor sa se intoarca la Dumnezeu si sa devina crestini adevarati "inainte de a fi prea tarziu".

