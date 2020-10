Agitatoarea Oana Lovin, selfie cu politistul care a dus-o pe scurtatura la moaste. "Stim ce a urmat: cativa s-au imbrancit cu jandarmii, iar autoritatile au cedat"

Cele doua au facut tot posibilul sa ajunga la racla cu moastele Sfintei Cuvioase Parascheva, depuse pentru inchinare in curtea Catedralei Mitropolitane. Lovin a convins un politist, cu care a facut ulterior un selfie, sa le conduca pe o scurtatura pana la racla cu moaste . In acelasi timp, agitatoarea a difuzat in direct toata scena pe Facebook Politistul, care nu purta masca si n-a respectat nicio norma de distantare, li s-a laudat ca a fost "membru in Romania Mare a lui Vadim".La scurt timp, circa 50 de persoane din randul celor care protestau invocand teorii ale conspiratiei au fost evacuate din curtea Catedralei Mitropolitane de o echipa de jandarmi si preoti, a scris Ziarul de Iasi. Au urmat imbranceli intre credinciosi si fortele de ordine, iar in cele din urma autoritatile au permis accesul tuturor la randul pentru moaste, indiferent daca au fost localnici sau veniti din alte localitati.Nu este clar pana in acest moment cine a ordonat permiterea accesului general. Raed Arafat , intrebat in conferinta de presa din dupa-amiaza zilei de miercuri, 14 octombrie, a oferit un raspuns neclar:"Aici nu pot sa va raspund pentru ca nu stiu daca s-a dat sau cine a dat acest lucru (...) Toata lumea a observat ca avem o crestere continua a cazurilor. Suntem pe un trend ascendent important. Noi cand punem aceste masuri incercam prin ele sa reducem expunerea, sa reducem transmiterea. Apelul nostru catre populatie este sa inteleaga situatia si sa fie partener cu noi in respectarea acestor reguli si a acestor prevederi care sunt emise prin hotarari ale CNSU sau prin hotarari de guvern".