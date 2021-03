Papa Francisc va vizita parti din nordul Irakului care au fost controlate de Stat Islamic. Suveranul pontif va tine o slujba unde sunt asteptati 10.000 de oameni

10.000 de irakieni, mobilizati pentru protectia Papei

Papa Francisc, in Bagdad

Papa va tine o slujba pe un stadion de fotbal din orasul Irbil, la care sunt asteptati sa participe pana la 10.000 de oameni.Autoritatile se tem ca ritualul ar putea duce la raspandirea Covid-19. In ultima luna, in Irak a fost remarcata o crestere a numarului de contaminari si, pe langa temerile privind securitatea Papei, aceasta este una dintre cele mai riscante vizite. Liderul Bisericii Catolice si membrii ai echipei sale au fost vaccinati impotriva Covid-19, insa in Irak abia saptamana trecuta au ajuns primele doze de vaccin.Aproximativ 10.000 de forte de securitate irakiene au fost mobilizate pentru protectia Papei in timpul vizitei sale de patru zile.Suveranul Pontif a ajuns vineri la Bagdad. Aceasta este prima calatorie internationala a lui de la inceputul pandemiei si prima vizita papala in aceasta tara.Anumite grupari militante siite s-au opus vizitei liderului catolic, sugerand ca aceasta sporeste implicarea Vestului in problemele interne ale tarii.Sambata dimineata, Papa Francisc a avut o discutie de 50 de minute cu liderul spiritual al musulmanilor siiti din Irak, Marele Ayatollah Ali al-Sistani, centrata pe pacea in regiune. Audientele cu liderul spiritual siit sunt rare, iar Francisc este primul papa care a reusit sa se intalneasca cu Ayatollahul.Duminica, Papa va vizita Mosul, baza a Stat Islamic timp de trei ani, unde se va ruga pentru victimele razboiului cu musulmanii suniti, in care au murit zeci de mii de civili.Va ajunge apoi la cea mai mare biserica din Irak, din apropiere de Qaraqosh, care a fost partial distrusa de Stat Islamic, unde crestinii au revenit dupa infrangerea gruparii.De cand a ajuns in Bagdad, Papa Francisc a facut apel la incheierea violentelor si a extremismului. Crestinii de aici, a spus el, ar trebui sa aiba un rol proeminent ca cetateni, cu drepturi depline, libertati si responsabilitati.Dupa intrevederea cu Ayatollahul, liderul catolic a vizitat orasul antic Ur, despre care se spune ca este locul nasterii profetului Abraham, care este venerat in iudaism, crestinism si islam.Acolo, potrivit BBC, el a spus: "Noi, credinciosii, nu putem ramane tacuti cand terorismul abuzeaza religia... sa nu permitem ca lumina raiului sa fie umbrita de nori de ura".