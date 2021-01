Patriarhia a inceput sa distribuie brosura pentru vaccinare. Banescu: "Scopul este ca informatia sa ajunga la toti credinciosii"

"Patriarhia Romana, Biserica Ortodoxa Romana, ca si toate celelalte Culte religioase din Romania, a primit Brosura informativa cu titlul: 'Vaccinarea impotriva COVID-19 IN ROMANIA - Gratuita, Voluntara, Sigura', document oficial al Comitetului National de Coordonarea Activitatilor privind Vaccinarea Impotriva COVID-19 in Romania. Acest material informativ a fost transmis in aceasta perioada tuturor ierarhilor din Patriarhia Romana. In acest sens, nu in altul, Biserica se implica in absolut firescul demers de informare a clericilor si credinciosilor ei cu privire la aceasta vaccinare", a spus luni Banescu intr-un comunicat remis presei.El a accentuat ca "optiunea pentru vaccinarea cu actualul vaccin anti-COVID trebuie sa se configureze pentru fiecare dintre noi in cadrul limpede al unei serioase, substantiale informari, nu dezinformari, evitandu-se astfel zona speculatiilor excesive si a extremelor"."Doar cineva bine informat din surse sigure, credibile, validate institutional, poate lua o decizie adecvata, menita sa ii protejeze sanatatea personala si pe a celor din jur. Scopul este, desigur, ca informarea sa se faca ierarhic si ca informatia sa ajunga la toti credinciosii", a mai spus purtatorul de cuvant al Patriarhiei Romane, Vasile Banescu.Banescu a mai afirmat ca aceste pliante nu au fost trimise doar de Patriarhia Romana, ci de "toate cultele/institutiile publice care au dreptul sa fie informate si sa informeze la randul lor"."Incheiem duminica si aceasta saptamana cu bucurie si cu multa speranta pentru crestinii ortodocsi sau catolici din Romania si de pe intreaga planeta. Preafericitul Parinte Daniel, Patriarhul Romaniei, a anuntat ca Biserica Ortodoxa Romana va difuza materiale informative despre vaccinare in eparhii, printr-o brosura intitulata 'Vaccinarea impotriva COVID-19 in Romania. Gratuita. Voluntara. Sigura'. Papa Francisc a anuntat ca se va vaccina imediat ce ii va veni randul. Papa a spus: 'Dintr-o perspectiva etica, cred ca toata lumea ar trebui sa se vaccineze. Este decizia etica pentru ca pariezi cu sanatatea ta, cu viata ta, dar pariezi si cu viata celor din jurul tau'. Numai impreuna, indiferent de religie si credinta, vom reveni la normalitate!", se arata intr-o postare pe pagina de Facebook a Ministerului Sanatatii.