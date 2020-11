Pe 19 noiembrie este sarbatorita Ziua Internationala a Barbatilor. Sunt promovate in aceasta zi modelele masculine pozitive

Aceasta zi promoveaza modelele masculine pozitive, barbatii care, prin puterea exemplului, influenteaza in bine atat dezvoltarea intregii societati, cat mai ales pe cea a baietilor carora le sunt mentori, aratandu-le acestora care sunt adevaratele valori, caracterul si responsabilitatile unui barbat.Ziua internationala a barbatilor precede Ziua universala a copiilor, celebrata la 20 noiembrie, formand astfel o perioada de 48 de ore de sarbatoare pentru barbati si copii si pentru relatia speciala pe care acestia o impartasesc. Dr Jerome Teelucksingh, din Trinidad & Tobago, initiatorul acestei zile, preciza ca ''marcarea Zilei internationale a barbatilor face parte dintr-o revolutie globala a iubirii'', fiind marcata de oameni din toate categoriile sociale, care depun eforturi pentru imbunatatirea calitatii vietii tuturor.Este marcata incepand cu anul 1999, prin organizarea de manifestari, seminarii publice, forumuri, conferinte, festivaluri sau strangeri de fonduri in scopuri caritabile, activitati scolare sau discursuri publice in institutii, slujbe religioase sau decernarea de premii. Este, deopotriva, o ocazie potrivita pentru a le multumi celor ce-si dedica viata in sprijinul comunitatii, fie ei politisti, pompieri, militari, personal sanitar, preoti sau formatori de opinie. Aceasta zi este sarbatorita in mijlocul familiei, alaturi de toti cei dragi.Au existat initiative de marcare, la nivel international, a unei astfel de zile inca din anii '60, in luna februarie, pentru a fi aproape de 8 martie, zi dedicata femeilor. State precum Canada, Franta, SUA, Columbia, Rusia, Canada, China, au incercat instituirea unei astfel de zile la nivel national. Cotidianul New York Times relata, la 24 februarie 1969, despre incercari de instituire din partea unor grupuri de barbati a zilei internationale a barbatului la 23 februarie, drept un echivalent al zilei internationale a femeii, marcata pentru prima data in 1909, potrivit internationalmensday.com.In 1994, organizatii din Statele Unite, Europa si Australia au marcat aceasta zi in februarie, la initiativa profesorului Thomas Oaster, de la Universitatea din Missouri, anul urmator insa evenimentul nu s-a mai bucurat de acceasi organizare. Cu toate ca multe state au renuntat la marcarea acestei zile, Asociatia Malteza pentru Drepturile Barbatilor a continuat sa o celebreze. In 1999, Trinidad si Tobago au marcat aceasta zi la data de 19 noiembrie, bucurandu-se de succes in tarile din zona Caraibilor. In anul 2009, Comitetul Asociatiei Malteze pentru Drepturile Barbatilor a votat schimbarea datei, urmand ca ziua dedicata barbatilor sa fie sarbatorita la 19 noiembrie, aliniindu-se, astfel, cu celelalte tari care incepusera sa o celebreze la aceasta data.Plenul Camerei Deputatilor a adoptat, la 3 februarie 2016, un proiect de lege pentru declararea zilei de 8 martie - Ziua femeii si 19 noiembrie - Ziua barbatului, Romania aliniindu-se si ea acestei sarbatori internationale. Legea nr. 22/2016 pentru declararea zilei de 8 martie - Ziua femeii si 19 noiembrie - Ziua barbatului a fost promulgata de presedintele Romaniei, Klaus Iohannis , la 3 martie 2016, si publicata in Monitorul Oficial la 7 martie 2016. ''Propunerea legislativa are ca obiect de reglementare declararea zilei de 8 martie - Ziua femeii si 19 noiembrie - Ziua barbatului, avand drept scop eliminarea discriminarii dintre femei si barbati si cresterea gradului de constientizare privind concilierea vietii de familie cu viata profesionala'', mentioneaza raportul Comisiei pentru egalitatea de sanse pentru femei si barbati din Camera Deputatilor, potrivit cdep.ro.''Sarbatorirea zilei femeii si a zilei barbatului este un prilej pentru a imbunatati relatiile dintre sexe, de a evidentia realizarile si contributiile lor la comunitate, familie, casatorie si prezentarea unor modele de urmat'', potrivit sursei citate.