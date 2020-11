Pelerinajul de Sfantul Andrei, interzis oficial. Judecatorii au respins cererea arhiepiscopului Tomisului

"Respinge, ca neintemeiata, cererea de suspendare partiala a Hotararii Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta Constanta nr. 72 din 10.11.2020 in ceea ce priveste Anexa 1 punctele 2 teza I, 6 - 6.1, 6.2 raportat la punctul 5, punctul 13, formulata de reclamantii... Cu drept de recurs in termen de 5 zile de la comunicare. Cererea de recurs se depune la Tribunalul Constanta - Sectia de Contencios Administrativ si Fiscal", a aratat Tribunalul Constanta.Tribunalul Constanta a judecat, marti, dosarul in care Arhiepiscopia Tomisului contesta decizia Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta de interzicere a pelerinajelor religioase.IPS Teodosie a declarat jurnalistilor, la intrarea in sala de judecata, ca doreste sa opreasca niste exagerari, "ca sa nu le zic abuzuri, desi sunt", precizand ca vrea sa aiba credinciosii cale libera spre Pestera Sfantului Apostol Andrei."Vrem ca astazi sa ne aparam drepturile de a avea cale libera spre Pestera Sfantului Apostol Andrei in zilele randuite de praznic, pe 29 si pe 30 noiembrie. De asemenea, iata, aceste restrictii prin care crestinii nu au voie sa intre in biserica nu sunt firesti, acest virus ataca mai ales plamanii, noi vrem sa ii imbolnavim de plamani? Eu simt nevoie sa ii apar, ca pastor imi apar turma aceea cuvantatoare, oamenii de credinta. Credinciosii mi-au cerut sa fiu portavocea lor, sa ii apar sa li se dea voie sa fie in Biserica, sunt drepturile noastre constitutionale, drepturile omului de asemenea specifica ca orice om trebuie sa aiba asigurata libertatea de exprimare, libertatea de religie . Nu facem niciun abuz, dimpotriva vrem sa oprim niste exagerari, ca sa nu le zic abuzuri, desi sunt, ca sa putem sa ne implinim datele credintei noastre", a declarat Arhiepiscopul Tomisului.Arhiepiscopia Tomisului a depus, in 18 noiembrie, la Tribunalul Constanta, o cerere de anulare a unei decizii luate de Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Constanta prin care se interzice ca la pelerinajele religioase sa participe alte persoane in afara celor care au domiciliul in localitatea unde are loc evenimentul.In fiecare an, in, IPS Teodosie oficia Sfanta Liturghie, impreuna cu ierarhi invitati din tara si din strainatate, preoti si diaconi, la Manastirea "Pestera Sfantului Apostol Andrei" din apropierea localitatii Ion Corvin. La manifestarile religioase erau prezente anual peste 10.000 de persoane.Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta a luat decizia de a interzice participarea la procesiunile si pelerinajele religioase pentru persoanele care nu au domiciliul in localitatile unde se desfasoara aceste activitati dupa ce rata incidentei in judetul Constanta a trecut de 3 la mia de locuitori