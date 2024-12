Preot ortodox: Sunt de acord cu satirizarea extremismului religios. Presa sa fie libera si derapajele sanctionate legal

Atacurile teroriste din Paris si decimarea redactiei Charlie Hebdo au starnit o dezbatere ampla despre libertatea de exprimare si limitele acesteia.

Intr-un punct de vedere oferit Ziare.com, preotul Eugen Tanasescu subliniaza ca terorismul nu e justificat de nicio imprejurare si ca este de acord cu satirizarea extremismului religios, insa nu si cu satirizarea religiei insasi.

"Rolul principal al satirei este unul moralizator, adica ea critica anumite deviatii ale societatii, in scopul indreptarii. Deci scopul unei caricaturi - si in general scopul oricarei comunicari - trebuie sa fie folosul comunitatii, prin folos inteleg o imbunatatire, o indreptare a oamenilor, a societatii. Caricatura devine un lucru negativ doar cand se depaseste acest cadru", a apreciat preotul Tanasescu.

Acesta mai spune ca, atunci cand esti o tara colonizatoare, asa cum e Franta, "ar fi mai bine sa fii mai grijuliu in ce comunici pentru a nu-i atinge pe cei colonizati".

"O discutie interesanta ar fi sa intelegem de unde apare terorismul, daca discutia are un raspuns si nu il stim, e cu atat mai grav. Noi stim ca teroristii isi justifica actiunile prin Occidentul colonizator, acuzand Occidentul de invadare si de viata secularizata. Toate sectele, uitati si Boko Haram din Nigeria, isi justifica astfel actiunile. E posibil sa ii fi intaratat si urmarile actiunilor de colonizare", a adaugat parintele.

Opinia personala vs. opinia exprimata in public

Acesta mentioneaza ca trebuie sa discernem intre "opinia personala si comunicarea acesteia in public".

"Eu am dreptul sa am orice opinie, e parerea mea, dar cand decid sa o fac publica trebuie sa respect niste reguli comunitare, aceste reguli stabilesc limitele de exprimare. Eu sunt de acord, chiar si ca preot, cu satirizarea extremismului religios, sunt de acord pentru ca intra in aceeasi categorie cu devierea religioasa. Dar in acelasi timp e cu totul altceva atunci cand satirizezi insasi religia", continua Eugen Tanasescu.

Atei vs. religiosi

Caricaturistii de la Charlie Hebdo, spune acesta, erau atei si prin urmare "era o lupta intre atei si religiosi, pentru ca ei satirizau, atentie, toate religiile. Exista un studiu al fundatiei Soros de prin 2012 care arata ca ateii sunt mai intoleranti decat religiosii".

"Asta sigur nu justifica sub nicio forma ceea ce s-a intamplat. Polemicile, discutiile, punctele de vedere divergente trebuie sa ramana in cadrul dialogului. Nu punem mana pe arme, terorismul nu se justifica in niciun fel, nicio crima nu este justificabila, toate crimele sunt oribile", puncteaza preotul.

Orice lider religios e purtator de mesaj

In ceea ce priveste noua coperta a revistei satirice, Eugen Tanasescu spune ca prezentarea profetului Islamului poate fi explicabila, insa titlul - "Totul e iertat" - ar trebui sa nasca o dezbatere mai ampla.

"Noua coperta il prezinta pe Mohamed care tine in mana un carton pe care scrie 'Je suis Charlie', adica el declara "Je suis Charlie", chestie care poate fi explicabila: orice lider religios este un purtator de mesaj, un model al exprimarii in opinia publica.

Dar acolo mai scria ceva: "totul este iertat" sau "totul este pardonabil". Si intr-un caz si in altul ar trebui ca acelasi principiu sa se aplice si extremismului din presa, pentru ca si presa are o forma de extremism, atunci cand presa aduce atingere unei mari comunitati de oameni, ceea ce nu e democratic.

Va aduceti aminte de celebrele numere ale Romaniei Mari, cu mitraliere in Piata Victoriei, Vadim Tudor si alte lucruri, ceea ce se intampla mai nou cu provocari in Tinutul Secuiesc", a mai spus preotul.

Parintele subliniaza insa ca situatiile nu sunt comparabile si opineaza ca e gresit sa pui in balanta libertatea de exprimare vs. terorism.

"Poate erau provocatori (caricaturistii Charlie Hebdo), asa cum ii caracterizeaza unii, dar in niciun caz nu poti sa spui ca si-au meritat soarta. Si pana la urma asta e rolul presei comerciale, sa provoace. Daca ofensau, existau cai legale, democratice la indemana, puteau fi procese. In niciun caz asemenea lucruri, violenta de niciun fel nu se justifica, chiar in crestinism stim ca violenta incepe unde se termina argumentul, iar mania fundamenteaza terorismul.

Presa trebuie sa fie libera sa comunice in limitele legale ale jocului democratic, iar eventualele patinaje sa se rezolve pe cai legale. In concluzie, trebuie sa avem grija sa ne amintim un principiu: 'mai rau decat un lucru rau este propagarea lucrului rau'", conchide parintele Eugen Tanasescu.

Ziare.com a cerut un punct de vedere si Patriarhiei, insa purtatorul de cuvant al Bisericii Ortodoxe, Constantin Stoica, a refuzat sa comenteze in vreun fel.

Franta a fost zguduita de atacuri teroriste, miercuri, joi si vineri, in urma carora 20 de persoane au murit si numeroase au fost ranite. Cel mai grav atac a avut loc la sediul redactiei Charlie Hebdo, cand doi atacatori au ucis 12 persoane, iar vineri un alt atacator a ucis 4 persoane intr-o luare de ostatici dintr-un supermarket evreiesc.

Fratii Kouachi au fost ucisi, vineri seara, intr-o operatiune a fortelor de ordine franceze, la mai bine de 48 de ore de la atacul terorist de la Paris. Atacatorul din magazinul evreiesc a fost ucis si el in asaltul politistilor.

