Profesor de religie condamnat la inchisoare cu suspendare dupa ce s-a culcat cu o eleva si a lasat-o insarcinata

Scandalul sexual in care a fost implicat fostul profesorul de religie Traian Gligor, de la Liceul Tehnologic de Turism si Alimentatie din Arieseni a iesit la suprafata in 2019 dupa ce barbatul a fost de acord sa faca un test de paternitate. Profesorul a lasat-o insarcinata pe minora in anul 2017, iar in 2018 fata a dat nastere copilului.Atunci ar fi existat la nivelul scolii a o ancheta interna, in urma carora profesorul a fost gasit nevinovat si cazul a fost inchis. Ulterior, a fost de acord cu test de paternitate, in urma caruia a rezultat faptul ca el ar fi tatal copilului.Cazul a fost cu atat mai grav cu cat fata era beneficiara a sistemului de protectie a statului, mai exact locuia intr-o casa de tip familial.Judecatoria Campeni, in data de 17 decembrie 2020, l-a condamnat pe barbat la 2 ani de inchisoare cu suspendare si la plata a 10.000 de lei, daune catre fata care i-a dat nastere copilului sau. Mai mult de atat, acesta a fost obligat sa presteze 60 de zile de munca in folosul comunitatii la Primaria Comunei Avram Iancu sau Primaria Orasului Campeni. De asemenea, instanta i-a interzis sa mai activeze ca profesor pentru doi ani.In urma condamnarii, barbatul a facut apel, iar dosarul s-a mutat pe rolul instantei superioare, la Curtea de Apel Alba Iulia. Primul termen a fost fixat pe data de 14 aprilie 2021. Profesorul de religie are peste 50 de ani, este vaduv si nu profeseaza ca preot. Inspectoratul Scolar Alba si Directia de Asistenta Sociala Alba au dispus anechete proprii la momentul la care cazul a devenit public. Profesorul si-a dat demisia din invatamant.Fata ar fi mers de bunavoie intr-o camera de internat care apartinea liceului, unde profesorul de religie era cazat si a intretinut relatii sexuale cu barbatul. In final, barbatul a recunoscut copilul, care a primit numele sau.