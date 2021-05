Un profesor de religie care a lasat insarcinata o eleva de 17 ani, condamnat definitiv la inchisoare cu suspendare

Traian Gligor, fost profesor de religie la Liceul Tehnologic de Turism si Alimentatie din Arieseni, a intretinut relatii sexuale cu o eleva, care a ramas insarcinata. Scandalul sexual a devenit public in 2019 dupa ce barbatul a fost de acord sa faca un test de paternitate la solicitarea tinerei. Profesorul a lasat-o insarcinata pe minora in anul 2017 , iar in 2018 fata a dat nastere copilului. Atunci ar fi existat la nivelul scolii a o ancheta interna, in urma carora profesorul a fost gasit nevinovat si cazul a fost inchis. Ancheta procurorilor a aratat ca eleva a mers de bunavoie intr-o camera de internat care apartinea liceului, unde profesorul de religie era cazat si a intretinut relatii sexuale cu acesta. In final, barbatul a recunoscut copilul, care a primit numele sau . Dupa izbucnirea scandalului acesta a demisionat din invatamant si ar fi dorit sa se casatoreasca cu mama copilului.Curtea de Apel Alba Iulia, l-a data de 13 ami 2021, l-a condamnat pe profesor la 2 ani de inchisoare cu suspendare si la plata a 10.000 de lei, daune catre fata care i-a dat nastere copilului sau. Instanta a respins apelul victimei si a mentinut decizia pronunatata la Judecatoria Campeni. Mai mult de atat, a fost obligat sa presteze 60 de zile de munca in folosul comunitatii la Primaria Comunei Avram Iancu sau Primaria Orasului Campeni.