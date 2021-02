Sfidarea repetata a lui IPS Teodosie: defilare fara masca de protectie de Sfantul Haralambie, cu binecuvantarea primarului Chitac, si slujba la ora 22.00

Programul de Sfantul Haralambie

Slujba oficiata de IPS Teodosie face parte din seria de evenimente organizate de Arhiepiscopia Tomisului pe trei zile, in perioada 9-11 februarie. In 2019, evenimentul a durat zece zile si s-a tinut in perioada 1-10 februarie. Programul religios de anul acesta a debutat marti, 9 februarie, la ora 16.30, cand IPS Teodosie a oficiat slujba Vecerniei la biserica "Sfantul Haralambie" din localitatea constanteana Viile. A urmat un concert de pricesne.Miercuri, 10 februarie, programul a inceput de la ora 8.00. Preotii si credinciosii parohiei "Sfantul Haralambie" din Constanta au intampinat doi ierarhi la intersectia bulevardelor Tomis si Aurel Vlaicu, apoi au mers in procesiune la biserica, unde este oficiata Sfanta Liturghie de catre IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului.Joi, 11 februarie, de la ora 22.00, cu o ora inainte de obligatia de a nu parasi locuinta, se va oficia Acatistul Maicii Domnului si Acatistul Sfantului Sfintit Mucenic Haralambie la Catedrala arhiepiscopala "Sfintii Apostoli Petru si Pavel" din Constanta.Slujba de binecuvantare a Noului An 2021 din bisericile ortodoxe a avut loc imediat dupa Vecernie, pentru a respecta restrictiile de circulatie in vigoare in timpul starii de alerta. Insa, Inalt Prea Sfintitul Teodosie a tinut, la miezul noptii, slujba de Anul Nou, unde au participat 100 de persoane.La slujba de Craciun, oficiata de IPS Teodosie, au participat in jur de 300 de persoane, iar autoritatile nu au dat nicio sanctiune si i-au lasat pe credinciosi in interiorul catedralei.De la inceputul pandemiei, niciun preot nu a fost sanctionat pentru incalcarea regulilor in timpul restrictiilor impuse in pandemia de coronavirus.IPS Teodosie a insistat cu organizarea pelerinajului la pestera Sfantului Andrei, la finalul lunii noiembrie din 2020.Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Constanta a interzis participarea la procesiunile si pelerinajele religioase a persoanelor care nu au domiciliul sau resedinta in localitatile in care se desfasoara aceste activitati.Biserica Ortodoxa Romana (BOR) a cerut statului sa permita accesul tuturor persoanelor din tara la pelerinajul de Sfantul Andrei din comuna Ion Corvin din Constanta.Arhiepiscopia Tomisului a solicitat in instanta suspendarea respectivei decizii, cerere respinsa de judecatori. Respinsa de instanta a fost si cererea Arhiepiscopiei Tomisului de emitere a unei ordonante presedintiale pentru desfasurarea, pe 29 si 30 noiembrie, a pelerinajului la Manastirea Pestera Sfantului Apostol Andrei.Prefectura Constanta au anuntat, in seara de dinaintea pelerinajului, ca autoritatile au facut apel la credinciosii care nu sunt din comuna Ion Corvin sa nu mearga la manifestarile religioase organizate la manastire. Arhiepiscopul Tomisului i-a invitat pe presedintele Klaus Iohannis , pe premierul Ludovic Orban , pe membrii Guvernului si pe reprezentantii autoritatillor locale la manifestarile religioase prilejuite de Sfantul Andrei.