VIDEO Arhiepiscopul Teodosie spune ca nu se fereste de COVID-19, "ca nu are timp": "Sfanta impartasanie ma pazeste cel mai mult"

"Eu nu ma pazesc, ca nu am timp. Sigur, nu stau aproape de ceilalti, dar Sfanta Impartasanie zilnica ma pazeste cel mai mult. In Sfantul Potir nu e niciun microb, e dovedit stiintific. Stiinta e de la Dumnezeu, nu de la oameni. Oamenii cred ca este de la ei, dar ei au cercetat ceea ce a lasat Dumnezeu, tot cu mintea pe care le-a dat-o Dumnezeu. Sa nu va inspaimantati peste masura de boala care este. Sa ne pazim, dar sa nu ne temem. Sa-l chemam pe Dumnezeu in ajutor", a declarat arhiepiscopul Tomisului la finalul slujbei, citat de Adevarul.ro Intrebat daca ar avea pe constiinta o persoana infectata cu SARS-CoV-2 la acest pelerinaj, persoana care ar deceda din cauza virusului, arhiepiscopul a raspuns ca nu. "Nu. Daca a venit la Sfantul Andrei o persoana, a venit sa-l caute pe Dumnezeu. Aici s-a intalnit cu Dumnezeu".IPS Teodosie a fost iritat de intrebarile jurnalisilor referitoare la COVID-19. "Lasati intrebarile astea despre boala, fara sens. Degeaba ne distantam daca stam in frig".Pelerinajul de la pestera Sfantului Andrei se organizeaza, luni, 30 noiembrie, in conditii speciale din cauza pandemiei. Autoritatile au organizat filtre pentru a se asigura ca toata lumea care merge la Pestera Apostolului respecta restrictiile impuse. Insa, potrivit regulilor, doar localnicii se pot inchina acolo.