Revolutia 1989. 19 Decembrie, Timisoara. Greva generala la fabrica ELBA, coloane de demonstranti in tot orasul. Generalul Gusa ordona seara retragerea TAB-urilor si militarilor in cazarmi

Greva generala la ELBA, muncitorii striga "Jos Ceausescu!"

Coloane de demonstranti, camioane, TAB-uri si militari inarmati

Timisoara impanzita de dispozitive ale Armatei

Generalul Gusa ordona retragerea TAB-urilor si militarilor in cazarmi

In fabrici si intreprinderi se vorbea doar despre ceea ce se intamplase in zilele sangeroase in care s-a scandat "Jos Ceausescu" cu pretul vietii, cu tancuri circuland in oras, cu tinerii impuscati pe treptele Catedralei. Circulau informatiile despre uciderea si ranirea demonstrantilor, se vorbea despre ranitii din Spitalul Judetean care ar fi fost impuscati in cap, pe paturile de spital . Zgomotul de fond al orasului fusese reprezentat de gloante in rafale sau sporadice. Pe 19 decembrie parea ca nu se mai aud gloante, insa orasul arata asediat. Militarii si fortele de ordine impanzeau orasul, avand armele la vedere. Tmisorenii nu aveau voie sa se deplaseze in grupuri.Tensiunea se mutase in intreprinderi si fabrici. Prima fabrica din Timisoara unde muncitorii au refuzat sa mai lucreze a fost Electrobanat, ELBA. Insasi generalul Stefan Gusa va merge in fabrica sa discute cu oamenii. Tensiunea este atat de mare incat muncitorii refuza sa mai intre in sectii. Nu frica era starea in oras, ci tensiunea si sentimentul ca regimul Ceausescu este gata, ca oamenii nu vor renunta la proteste.Muncitorii de la ELBA declanseaza greva generala. Insa in zona apar mai multe unitati militare care vor incerca sa impiedice iesirea muncitorilor. Poarta fabricii este incuiata. Radu Balan, primul secretar al judetului, va intra in fabrica pentru a discuta cu oamenii. Dupa aceasta, va veni si primarul Timisoarei Petru Mot.Protestatarii au un set de cerinte privitoare la imbunatatirea conditiilor de trai, dar si scoaterea Armatei din oras. Sunt fermi in cerintele lor si le reproseaza autoritatilor crimele oficiale din ordinul Ceausestilor. Vor striga din multimea adunata in sectii "Jos Ceausescu!". In fabrica va ajunge si generalul Stefan Gusa insotit de militari pentru a-i intimida pe oameni.Afara insa, la intrarea in fabrica ELBA, se deschide focul dinspre un transportor amfibiu blindat. Irina Edita Reiter si Veronica Curic au fost impuscate mortal, iar Liana Metea si Iosif Serban au fost raniti. Muncitorii din mai multe platforme industriale au incercat sa plece in grup spre centrul orasului, insa nu au fost lasati. Jurnalele actiunilor operative ale MI consemneaza incercarile muncitorilor din diferite platforme industriale de a pleca in mars spre centrul orasului. In centrul giratoriu de pe Calea Buziasului, punctul central al platformelor industriale, e plin de demonstranti. Dispozitivele militare imprastie demonstratii, trag rafale de pistol automat pentru a-i alunga pe acestia. Ajung in zona camioane si TAB-uri pentru a bloca incercarea demontrantilor de a pleca spre centrul orasului.Dispozitive ale Armatei sunt amplasate peste tot, la Emitatorul Radio, Uzina Textila, Uzina de Apa, Uzina Electrica, Fabrica de paine, intreprinderea Electrotimis, IAEM, ELBA. Armata controla toate zonele importante ale orasului. Primul secretar al partidului, Radu Balan, fraternizeaza la UMT. Focuri de arma se aud in oras. Sunt impuscati mortal timisoreni in diferite zone ale orasului, Piata Operei, Piata Traian, Podul Decebal, Bulevardul 23 August, Calea Lipovei, Calea Aradului si Calea Buziasului. Se pastreaza marturii despre un ARO al Ministerului de Interne din care se trage in diferite zone ale orasului. Sunt ridicati si timisoreni, arestati.In tara, patrule militare sunt pe strazi , au asupra lor munitie de razboi. Crematoriul Cenusa din Bucuresti incinereaza victimele de la Timisoara. In orase precum Sibiu, Alba Iulia, Sebes, Deva sau Brasov, circula manifeste. La postul de radio Europa Libera, Eugen Ioenscu adreseaza un apel catre Romania. "Sunt departe, dar sufletul meu sufera alaturi de voi! Va doresc izbanda, pe care sunt convins ca pana la urma o s-o aveti!". Scriitori germani plecati din Romania, precum Helmuth Frauendorfer alaturi de alti zece, fac public un apel catre armata, catre militie si catre securitate cerandu-le sa nu mai traga in oameni: "De ce ii slujiti pe acest criminal si pe familia lui? Si voi faceti parte din aceasta natiune si obligatia voastra ar fi sa aparati natiunea, si nu pe criminal!". Starea de urgenta era in vigoare pe tot teritoriul Romaniei. Tara fierbea.Spre seara seful Statului Marelui Stat Major, generalul Stefan Gusa, va ordona retragerea plutonului de militari de la poarta fabricii ELBA si ordona si interzice sa se mai traga in demonstranti. Aproape de miezul noptii, Gusa ordona retragerea TAB-urilor si a efectivelor militare in cazarme. Militarii au ordin sa se replieze in preajma cladirilor lasand coloanele de demonstranti sa treaca. Tensiunea este maxima. A doua zi va fi una dintre cele mai importante din sirul zilelor Revolutiei de la Timisoara. Faptul ca timisorenii nu au renuntat chiar si cu pretul vietilor, protestand zile la rand va fi fitilul care va aprinde intreaga tara.