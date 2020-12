Revolutia din 1989, 24 decembrie, Ion Iliescu, noul conducator si portavocea FSN, transmite primele comunicate catre tara. Primele colinde la TVR, dupa 40 de ani de absenta

Colinde la TVR, dupa o absenta de 40 de ani

Este 24 decembrie 1989, iar Consiliului Frontului Salvarii Nationale transmite ca "Poporul roman si-a afirmat inca o data uriasa energie morala descatusata de vointa sa eliberatoare. Armata si-a facut datoria, ca si o mare parte din lucratorii Ministerului de Interne. Revolutia a invins". De asemenea, CFSN anunta adoptarea unor "masuri exceptionale imperios necesare momentului actual".Masurile vizeaza incetarea completa si imediata a focului pe tot teritoriul tarii, dar si declararea ilegala a actelor de vandalism si razbunare personala. Nicolae Ceausescu este declarat vinovat, precizandu-se ca "vinovatia dictatorului si a fostilor sai lachei in fata istoriei si a legilor va fi stabilita de tribunale". Armata este declarata singura institutie a statului care poate detine arme de foc, persoanele care au intrat in posesie de arme sunt somate sa le predea pana la 25 decembrie la ora 17.00. Bisericii Ortodoxe Romane si membrii Sfantului Sinod semneaza un mesaj de solidaritate cu cauza libertatii si democratiei.Este Ajunul Craciunului si Televiziunea si radioul publice difuzeaza, pentru prima oara dupa o absenta de patru decenii, colinde traditionale de sarbatori. In toata Romania, soldati si cetateni fac filtre pe strazi , in intersectii, la gurile de metrou, precum si in preajma obiectivelor strategice, asigurand ordinea. Spaima de teoristi nu a trecut. Se mai aud sporadic focuri de arma.Aparate de zbor militare efectueaza zboruri de supraveghere asupra Capitalei. La Timisoara, locuitorii orasului sarbatoresc, in continuare, victoria revolutiei. Se aprind lumanari si se depun jerbe de flori in locurile in care s-au pierdut vieti in timpul zilelor sangeroase ale Revolutiei. Se asigura dispozitive de aparare la institutii si unitati din oras, precum si pentru intrarea in normalitate a activitatii.La Targoviste, unitatea militara in care se afla arestat cuplul Ceausescu, este survolata de avioane neidentificate care sunt atacate de aparare. In tara, la Cluj-Napoca, Craiova sau Arad, au loc schimburi de focuri intre fortele de aparare si persoane neidentificate.