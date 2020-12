Masacrul din 23 decembrie 1989. Discutiile din biroul unde s-a transat preluarea puterii: "Am pierdut controlul!"

Toata lumea trage in toata lumea

Soldati si civili, carne de tun

Desecretizarea Arhivelor este raspunsul la "Cine a tras in noi dupa 22?"

In cladirea Ministerului Apararii Nationale, in biroul ministrului se imparte puterea. Istoricul Madalin Hodor descrie momentul in care Ion Iliescu anunta ca generalul Nicolae Militaru este noul ministru al Apararii. In biroul se afla si Atanasie Stanculescu care face gestul de a se ridica jignit de pe scaun, insa Iliescu are deja puterea."Iliescu anunta ca generalul Militaru este noul ministru al apararii. Stanculescu se ridica jignit de pe scaun. "Nu. Ramaneti ca sa il ajutati!" Stanculescu devine formal adjunctul lui Militaru. De fapt, e o numire fortata de evenimente. Iliescu nu il place pe generalul venit din rezerva. Din cauza lui si a stilului lui imprudent, Securitatea a strans surubul si i-a zburat in toate zarile pe "complotisti". Din cauza lui a avut necazuri. Cand Brucan i-l propune pe 22 il refuza. Are incredere in Stanculescu si nu vrea sa il schimbe din functie. In fond i-a dat puterea. Militaru ramane in expectativa".In Romania s-a dezlantuit haosul. Securitatea si Armata nu sunt pe aceeasi baricada. Se trage ca in razboi, dar un razboi al diversiunii. Hodor noteaza ca "Dar situatia s-a schimbat in cateva ore. Se trage. Toata lumea trage si toata lumea se suspecteaza. Cei din Armata spun ca Securitatea. Securitatea spune ca Armata. Si ambele ca oamenii lui Ceausescu. Haos. Gusa e depasit. A venit si el in sfarsit la MApN. Nu intelegea nimeni oricum ce a cautat la CC. Armata nu se conduce cu un telefon si un televizor. Gusa face o criza de nervi: "Am pierdut controlul!". Le spune celor din jurul lui ca vrea sa isi ia concediu medical. Ofiterii raman tablou".Atmosfera este infernala. Nimeni nu are incredere in nimeni, iar Iliescu se lupta cu toti pentru a tine puterea, pentru a nu scapa controlul. Hodor descrie atmosfera si faptele: "Iliescu insa ii suspecteaza pe toti. Ceva nu se leaga. Are puterea, toti sunt declarativ de partea lui. Atunci cine trage? Teroristii. Bine, bine, dar cine sunt astia? Nu are incredere. Il pune pe Militaru. Macar asta nu e mana in mana cu ei.Ajunge intr-un tarziu si Vlad. E luat la intrebari. Spune ca nu stie. E mai prudent deocamdata. Desi Vlad stie clar. Si-a dat seama din 22 seara. Atunci a sunat la Directia a III- si a intrebat cu subiect si predicat: "Ati trecut la lupta de rezistenta?" "Nu", i se raspunde. Dar Vlad stie destule. Cineva a trecut totusi la rezistenta si cineva a activat "R"-ul pentru ca tot ce se intampla e fix ca in planurile la care au lucrat ani de zile. Stie ca si o parte din ai lui pot sa faca asta. Nu au nevoie de ordin.Dar momentan tace. Mai ales ca il vede pe Ardeleanu invartindu-se printre picioarele lui Militaru. Vlad nu il inghite pe seful USLA. Il stie de lingau ai acum il banuieste de tradare.Tradare. Toti cred ca se tradeaza unii pe altii. Iliescu e tradat de Armata si Securitatea, generalii din Armata cred ca sunt tradati de Securitate. Securistii cred ca Armata a intors armele si ii baga la inaintare. Vlad crede ca Ardeleanu l-a tradat. Ardeleanu crede ca Trosca. Si asa mai departe.Afara se trage. Zeci de soldati si civili mor nevinovati. Carne de tun"Unde sunt teroristii? Cica nu ar fi existat. S-au impuscat ca prostii. Da. Au tras unii in altii. Dar nu de prosti. Ci pentru ca a fost diversiunea. Militara. Facuta de militari. De profesionisti. Unde sunt teroristii? La caldura. Sparg seminte si se uita la televizor. Mai dau un telefon. Mai trag un glont, mai pun un simulator. Apoi ii lasa sa se omoare intre ei.Un terorist mic, negru si cu baterii a fost dat jos dintr-un copac in februarie 1990. Era pus intre doua unitati militare care in decembrie 1989 s-au ciuruit reciproc.A continuat sa faca "pac-pac" pana s-au terminat bateriile. Soldatii din garda se obisnuisera. Nu il mai bagau in seama. Pana la urma s-a sesizat cineva si s-au dus si l-au dat jos. L-au predat procurorilor miltari. Dar procurorii militari nu erau chiar procurori militari. Erau fosti securisti din Directia Anchete Penale, transformati peste noapte in procurori care investigau "teroristii. Vreti sa stiti ce s-a intamplat cu teroristul mic, negru si cu baterii? L-au pozat si au facut un dosar. Iar dosarul e intr-o arhiva. Din alea tinute la secret. Ei?Mda. Noi ne intrebam "Cine a tras in noi dupa 22?"Sa va spun ceva. Poate ca procurorii militari au dreptate si totul a fost regizat de "grupul politico-militar" al lui Iliescu. Dar sunt sigur, sigur ca nu Iliescu s-a catarat in copaci sa puna stimulatoare. Unde sunt astia? Ca SPM spune ca a fost diversiune. Ce diversiune fara diversionisti?Vreti adevarul? Miscati-va curul dragii mei si cereti ca toate arhivele sa fie desecretizate. Eu am urlat pana am ragusit. Adevarul e acolo. Sta de 31 de ani acolo. Vreti adevarul? Breaking! Trebuie muncit pentru asta. Nu o sa vi-l spuna nimeni la televizor.Altfel o sa va plangeti pana in 3100 ca nu stiti "Cine a tras in noi dupa 22?"