Revolutia din 1989. 15 decembrie, Timisoara. Protestul tacut de la casa pastorului Laszlo Tokes care a aprins flacara revoltei

Timisorenii erau la curent cu presiunea care se facea asupra pastorului, cu declaratiile acestuia din presa maghiara. Enoriasii, cu atat mai mult. In 15 decembrie, un grup de oameni s-a strans in fata locuintei pastorului. Aveau lumanari in maini. Era un protest tacut. Timisorenii, nu doar enoriasii, stiau ca Securitatea facea presiuni asupra pastrorului. Autoritatile bisericesti ii pusesera in vedere lui Laszlo Tokes ca trebuia sa plece in satul unde fusese detasat. Oamenii se stransesera in fata locuintei acestuia inca din dimineata zilei de vineri 15 decembrie.Era o vreme calda pentru luna decembrie, temperaturi spre 15 grade. Era soare la Timisoara. Pana spre seara se stransesera aproximativ 100 de persoane. La locuinta pastorului vor veni primarul Timisoarei, Petre Mot, si secretarul cu probleme organizatorice al Comitetului municipal, Ion Rotarescu. Cei doi ii vor da asigurari acestuia ca nu va fi evacuat. La plecare, cei doi vor fi huiduiti de timisorenii stransi in fata locuintei pastorului. In multime se canta. Laszlo Tokes iese la fereastra si ii roaga pe timisoreni sa mearga acasa ca el ar fi in siguranta. Timisorenii continua sa stea in fata locuintei acestuia pana tarziu.Scriitorul Daniel Vighi, membru al Societatii Timisoara, unul dintre initiatorii Proclamatiei de la Timisoara, povesteste ca in aceea zi se afla in Piata Maria pentru a lua tramvaiul, ca in fiecare zi, trebuia sa ajunga la Scoala Generala nr. 15 din cartierul Fratelia, unde preda la aceea vreme. "M-am intalnit intamplator cu poetul-rocker Vladimir Stefan Petrescu, care m-a tras de maneca si mi-a zis sa merg cu el ca vrea sa imi arate ceva. Cand i-am vazut pe acei oameni stransi in fata casei pastorului Laszlo Tokes, in tacere, stranie tacerea lor, dar marturisesc ca am simtit o emotie foarte puternica ca o mana parca pana in rinichi. Am stiut ca se va intampla ceva. Am stat o vreme acolo intre oamenii aceia, apoi a trebuit sa plec sa ajung la ore. A doua zi, pe 16 decembrie, m-am dus dis de dimineata, nu era nimeni si m-am simtit extrem de dezamagit. Dezamagirea mea nu a tinut mult insa. Am revenit peste zi acolo. Lumea se aduna".Locuinta pastorului e situata in Piata Maria din Timisoara, un nod de circulatie atat pentru linii de tramvai importante - spre toate zonele orasului, spre Centru, spre Balceascu, spre Gara de Nord, iar bulevardul era strabatut si de autobuze, dar si de autoturisme. Vestea ca oamenii s-au strans in fata locuintei era transmisa din gura-n gura, pe "retele", de toti timisorenii care trecusera pe acolo inca de dimineata, dar si in timpul zilei.Posturile de radio, fie cel maghiar, ori, televiziunea maghiara, facusera publice presiunile care se faceau asupra pastorului inca din timpul anului, astfel ca pentru toti cei care treceau pe acolo legatura era evidenta intre timisorenii aflati in fata casei acestuia, protestul lor tacut, si presiunile Securitatii de a-l indeparta din oras. Apoi, timisorenii stiau ca in toamna avusesera deja demonstratii antiguvernamentale in RDG, iar pe 9 noiembrie cazuse Zidul Berlinului. Timisorenii stiau toate astea de laOamenii fie treceau prin dreptul casei acestuia, fie se alaturau grupului din fata casei, ori se aflau in mijloacele de transport in comun, dar vestea va strabate tot orasul. Presiunile asupra lui Laszlo Tokes, problemele acestuia se intalnesc cu problemele generale ale tuturor timisorenilor. E momentul care va aduna toate frustrarile sociale. Va fi scanteia. A doua zi, pe 16 decembrie, timisorenii vor reveni pe mica straduta din fata locuintei pastrorului Laszlo Tokes, perpendiculara pe bulevardul din Piata Maria. Istoria era situata strategic.La Bucuresti , cu o zi in urma, avusesera loc lucrarile Marii Adunari Nationale, printre proiectele de legi discutate se numara si Planul national unic de dezvoltare economico-sociala a Republicii Socialiste Romania pentru anul 1990 si care prevedea cresterea produsului social de 7-8 %, iar venitul national urma sa creasca cu 10 procente. Pe hartie. Anul 1990 insa nu a mai coincis cu planurile pe hartie ale lui Nicolae Ceausescu . Istoria se scria deja de la Timisoara, de pe 15 decembrie 1989.