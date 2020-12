Cum au preluat Armata si Iliescu puterea in decembrie 1989. Decizia referitoare la revolutionarii care bateau la usa: "Trebuie sa scapam de astia"

Noua structura de putere se apuca de lucru

"Sa facem treaba care am gandit-o cu Victor!"

Brucan si Barladeanu intra in scena. Ideologia e salvata

"Va spun, trebuie sa scapam de astia de la usa!". 22 decembrie, dupa-amiaza, Bucuresti, cladirea CC. Stefan Gusa fumeaza tigara de la tigara. Asa cum face de obicei. Mana dreapta arata spre usa din spate lui. Apoi se lasa in jos precum o ghilotina. "Astia" sunt revolutionarii care se imbulzesc pe hol si incearca sa se strecoare in camera ori de cate ori se deschide usa. Soldatii ii opresc cu greu. Parcalabescu spune ceva de o cheie si pare ca o cauta agitat. Vrea sa incuie, sa nu mai intre nimeni.In birou se afla noua putere a Romaniei. Minus Stanculescu. El e la MApN. Nu are nevoie sa fie acolo pentru ca si-a facut partea. El l-a sunat pe Iliescu si l-a chemat la MApN sa ii predea puterea. Iliescu insa a trecut intai pe la Televiziune. Sa il vada poporul. Ceilalti sunt in balcon la CC. Altii fac guverne in fiecare camera din cladire. Roman se agitase si el in balcon cu citate din Revolutia Franceza. Foarte frumos. Dar asta e Romania. Si e Revolutia romaneasca. De la CC nu se transmite in toata tara. De la Televiziune da.1-0 pentru Iliescu. Din start.Dupa ce se prezinta poporului merge la MApN sa se vada cu Stanculescu. Il asteapta toti sefii de directii militare si reprezentantii Securitatii. Stanculescu ii da raportul. Armata si Securitatea au gasit rapid noul"tatuc". Iar tatucul e de acord. Toata lumea ramane pe pozitii. Minus Ceausescu care "a intinat". De acord? Perfect.Abia acum spre CC ca sa facem noua structura de putere si sa dam comunicatul in care anuntam ca e gata. S-a rezolvat. Acum hai, multumim frumos! Roiu la casele voastre!Dar e mai complicat decat se crede. Dupa usa sunt unii care vor si ei inauntru. Unii s-au prins ca acolo se face noua putere. Si vor si ei.Gusa a zis-o. Dar ideea e mai ampla. Sa scape de toti de afara. Sa puna ordine. Gata. Trei ore de debandada dupa 50 de ani e cam mult. Sangele fierbe in seful comunist al Statului Major al Armatei. Vrea sa puna ordine. "Armata sa preia .." a zis la un moment dat. Dar si-a dat seama ca Armata nu poate prelua singura.Iliescu e in picioare si se agita la telefon. Nu Il gaseste pe Stanculescu si vrea sa stie ceva: "Unde este Ceausescu?" Asta e o chestie de maxima importanta pentru el. Daca Ceausescu scapa si...Iliescu a fost toata viata lui un fricos. Nu il da curajul afara din casa nici cu Armata si Securitatea in spate. Stanculescu insa nu e de gasit. Si Iliescu nu are timp pentru ca are de facut repede Comunicatul. Fara comunicat ni se poate.Ceilalti se agita incercand sa incropeasca ceva. Iliescu insa stie ce stie si intreaba de Mazilu. Da. Mazilu are ceva scris. Numai bun. Unde e? Nu stie nimeni. Sa vina Mazilu!Pe usa se strecoara Ardeleanu, seful USLA. Se apropie serpuind de Gusa. Din conversatie se aude doar: "Sa facem treaba care am gandit-o cu Victor". Cu Staculescu adica. Ce "treaba" au gandit ei?Intra greii. Brucan si Barladeanu. Se aseaza plini de importanta lor langa Iliescu. Au venit si ideologii.In stanga lui Iliescu si putin in spate vegheaza in picioare generalul Militaru. Roman si pulovarul lui sunt asezati pe scaun in fata lui Iliescu.Cam astia sunt. S-au ales.Acum trebuie sa scape de "astia de la usa".Gusa a spus-o. Ce vreti mai clar de atat?#22seara".Citeste si https://ziare.com/social/revolutia-din-1989/masacrul-din-23-decembrie-1989-discutiile-din-biroul-unde-s-a-transat-preluarea-puterii-am-pierdut-controlul-1652247