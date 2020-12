Cel mai tanar erou al Revolutiei din 1989. Vladimir Andronic avea doar o luna cand a fost impuscat in cap de un glont ratacit

Revolutia capturata de noile structuri de putere cantonate la sediul CC al PCR, cu Ion Iliescu si generali din Armata, cu razboiul diversiunii, al teroristilor, a lasat in urma 1165 de morti. In acele zile, se tragea de peste tot, astfel ca un glont razlet l-a nimerit pe Vladimir in timp ce se afla in patutul lui, acasa. Vladimir Andronic a agonizat timp de o ora. Locuia impreuna cu parintii lui intr-o cladire vis-a-vis de cladirea Radiodifuziunii.Numele lui Vladimir Andronic apare in cartea "Oameni. Putere. Romania", o arhiva fotografica realizata de Cornel Brad si care prezinta, potrivit autorului, "principalele momente de inflexiune ale istoriei Romaniei ultimei sute de ani si pentru modul de interactiune a romanilor cu statul roman in tot acest timp.""Luptatori pentru dreptate, presedinti de stat, cetateni decazuti din drepturi, eroi de razboi sau eroi de conjunctura istorica, premieri ai guvernului, detinuti politici si politicieni corupti, dizidenti, inalti clerici si simpli pacatosi, justitiari si condamnati, istorici, artisti, performeri, filosofi, activisti, victime si salvatori, antreprenori de succes si saraci lipiti pamantului" sunt cele peste 150 de personaje ale cartii "Oameni. Putere. Romania" transpuse prin fotografii si texte de Cornel Brad in editia a doua, revazuta si adaugita.Fotografia reprezinta crucea mormantului sau din Cimitirul Eroilor Revolutiei Romane din Bucuresti , in 2019.La o distanta de 31 de ani, pentru pierderea vietiilor omenesti, nimeni nu a platit. Dosarul Revolutiei este intors la Parchet. "Din cercetari a rezultat ca psihoza terorista ar fi fost indusa cu intentie prin diversiuni si dezinformari si a provocat, dupa 22.12.1989, un numar de 862 de decese, 2150 raniri, lipsirea grava de libertate a sute de persoane, vatamari psihice. Aceste consecinte tragice au fost mult mai grave decat cele ale represiunii exercitate in intervalul 17-22.12.1989 (orele 12:00).", se arata in rechizitoriul dosarului Revolutiei.Parchetul general a trimis in judecata doar 3 inculpati, si anume pe Ion Iliescu, Voican Voiculescu si Iosif Rus, seful Aviatiei Militare. Singura infractiune care mai poate opera in acest dosar este "Crime impotriva umanitatii", astfel ca acele persoane avand legatura cu acele evenimente, in frunte cu fostul premier Petre Roman , au scapat. Istoricii considera ca viciul de fond este neinculparea unor institutii ca Securitatea.Citeste si https://ziare.com/social/revolutia-din-1989/revolutia-capturata-pe-22-decembrie-centrul-de-putere-se-concentreaza-la-sediul-cc-al-pcr-revolu-ionarii-sunt-tinuti-la-usa-1652261