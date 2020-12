Revolutia din 1989. Ziua de 22 decembrie: Fuga lui Ceausescu si discursul lui Iliescu despre "intinarea numelui Partidului Comunist Roman"

Fuga Ceausestilor cu elicopterul

"Fratilor, am invins!"

Revolutia in direct, la TVR

Ion Iliescu apare in scena

Intre baricada si troita de la intersectia Bulevardului Balcescu cu Republicii au fost aduse dispozitive ale trupelor de asalt. In noaptea de 21 spre 22 decembrie au murit 48 de oameni si au fost raniti peste 100. Sute de manifestanti au fost arestati si dusi la Jilava. Dupa noaptea de 21 spre 22 decembrie, la 3 dimineata, Salubritatea trimite oameni sa faca ordine si sa curete sangele din perimetrul aflat in fata CC.Timisorenii sunt si ei in strada iar maiorul Viorel Oancea va vorbi multimii din Balconul Revolutiei, declarand ca ofiterii, subofiterii si militarii unitatii nu vor trage in populatie, solicitand ofiterilor din esaloanele superioare sa garanteze ca Armata nu va actiona impotriva poporului. Oancea isi va incheia discursul strigand "Jos Ceausescu!".La ora 11:30 Nicolae Ceausescu va iesi cu o portavoce incercand sa se adreseze multimii. Piata Palatului e plina de oameni iar la aparitia acestuia si incercarea sa de a se adresa celor prezenti, un val de furie se ridica din multime. Ceausescu renunta si se retrage in cladire. Este momentul in care multimea va patrunde in cladire, iar, de pe acoperis, un elicopter va decola avand la bord cuplul prezidential. Dictatorii vor fugi. Multimea va scoate un strigat de furie vazand elicopterul parasind zona. Nicolae Ceausescu si Elena Ceausescu vor fi arestati in jurul orei 15:30 langa Targoviste. Vestea arestarii dictatorilor va scoate lumea in strada. In toata Romania se scanda "Ole, Ole, Ceausescu nu mai e!". Piata Palatului va fi inundata de lumea venita sa se bucure de faptul ca Ceausescu fusese arestat. Lucrurile nu se vor calma. Va incepe psihoza instrumentata a Revolutiei in pericol.La ora 12:51 TVR va transmite din studio celebrele imagini in direct cu Ion Caramitru si poetul Mircea Dineascu in mijlocul mai multor revolutionari, adresandu-se telespectatorilor, anuntand fuga dictatorului, formand cu degetele litera V (semnul victoriei). Cei doi au rostit celebra fraza: "Am invins!". Revolutia romana era in transmisie directa. Dinescu anunta ca se lucreza la un program si o proclamatie catre tara. Poetul va face apel la calm si intelepciune, spunand "A curs destul sange!".TVR devine punctul central al Revolutiei, se vor perinda dizidenti, fosti comunisti, actori, militari, personaje din structurile de partid. Generali de armata vorbeau in direct dand ordine din studiourile de televiziune, cerand retragerea tuturor trupelor din tara, dar si folosind narativul 'teroristii'. TVR devenise nodul central al diversiunii si psihozei care se instalase in Romania. Otravirea apei sau asaltul teroristilor erau strigate din studiouri.Citeste si https://ziare.com/social/revolutia-din-1989/ultimul-discurs-al-lui-nicolae-ceausescu-la-21-decembrie-1989-de-la-cc-al-pcr-marcheaza-sfarsitul-dictaturii-comuniste-1651870 Tot la televiziunea nationala vorbeau generali si reprezentanti ale diverselor structuri din armata care ordonau retragerea tuturor trupelor militare din tara, dar si precautie din parte soldatilor fata de posibile atacuri ale trupelor pro-Ceausescu. "Toate unitatile si subunitatile intra in cazarmi. Nu se deschide foc in niciun fel de situatie impotriva oamenilor. Este nevoie de liniste in toata tara", era mesajul sefului Marelui Stat Major, generalul Stefan Gusa. Romania este in plina psihoza revolutionara.TVR si sediul Comitetului Central al PCR sunt punctele centrale ale Revolutiei in direct. Dupa ora 14:00, la TVR isi va face aparitia si Ion Iliescu. Sediul CC este ocupat de revolutionari, dar si de un grup de membrii ai staff-ului lui Ceausescu condusi de Ilie Verdet. Se pune la cale formarea unui nou guvern. La CC se afla si generalul Victor Stanculescu, ministrul Apararii. Iliescu va ajunge si el la sediul CC spre miezul noptii. In jurul orei 23:00 se anunta constituirea Frontului Salvarii Nationale.Cireste si https://ziare.com/stiri/revolutie/povestea-unui-erou-al-revolu-iei-din-decembrie-1989-1651970