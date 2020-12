23 decembrie 1989, Romania aruncata in haos. Atacul teroristilor: Ion Iliescu anunta la TVR ca se "actioneaza unitar impotriva teroristilor". 39 de morti la Aeroportul Otopeni

Ion Iliescu anunta la TVR "lupta impotriva teoristilor"

Atacarea unitatii militare de la Targoviste

In dimineata zilei de 23 decembrie, soldati in termen si ofiteri de la o unitate militara din Campina sunt trimisi, imbarcati in trei autobuze, sa apere Aeroportul International Otopeni. In dispozitivul de aparare al aeroportului sunt flancate trupe care, necunoscand identitatea convoiului, deschid focul. 39 de morti si multi raniti. Minute mai tarziu, un autocar al companiei aeriene TAROM este atacat, fiind considerat inamic.In seara aceleiasi zile, sapte ofiteri si subofiteri, intre care si Gheorghe Trosca, seful statului-major al Unitatii Speciale de Lupta Antiterorista, sunt ucisi intr-un schimb de focuri cu militarii care aparau sediul Ministerului Apararii Nationale. Membrii USLA fusesera trimisi la sediul ministerului pentru a intari dispozitivul de aparare.In jurul orei 17:00, pe postul TVR, dar si radio, Ion Iliescu transmite o informare din partea CFSN, indicand ca s-a dat prioritate "actiunilor coordonate de lupta impotriva teroristilor, soldate cu victime in randul militarilor", adaugand ca "toate unitatile militare si marea majoritate a unitatilor de militie si de interne actioneaza unitar impotriva teroristilor".Iliescu anunta arestarea lui Nicolae si Elena Ceausescu, Dinca, Postelnicu, Bobu si a altora, dar si eliberarea tuturor detinutilor politici. La Timisoara, sute de mii de oameni sarbatoresc in centrul orasului caderea lui Ceausescu. In oras, continua atacurile diversioniste asupra obiectivelor aparate de armata si sunt efectuate mai multe misiuni de recunoastere deasupra orasului.La Targoviste, la ora 00:15, persoane neidentificate deschid focul asupra unitatii militare unde erau detinuti Nicolae si Elena Ceausescu. La ora 4:30, unitatea este survolata de doua tinte aeriene care, fiind considerate ostile, sunt atacate de apararea anti-aeriana. Liderul sovietic Mihail Gorbaciov informeaza Congresul Deputatilor Poporului despre evenimentele din Romania. La Chisinau, capitala RSS Moldovenesti, in centrul orasului sunt aprinse mii de lumanari si se desfasoara o slujba religioasa in memoria victimelor din Romania.