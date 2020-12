Revolutia din 1989. Arestari in 20 si 21 decembrie, eliberarea din Arestul Directiei Cercetari Penale a Securitatii, fara trimitere in judecata, doar prin semnarea unui angajament

"Imi iau angajamentul sa nu intru in legatura cu cetateni straini, cu organizatii, cercuri sau grupari reactionare din exterior ori cu reprezentanti ai acestora si sa evit incercarile care s-ar putea face pentru abordarea mea si angrenarea la activitati potrivnice statului roman", scrie Oana Demetriade, cercetator CNSAS, reproducand textul angajamentului pe care cei retinuti il putea semna pentru a putea fi eliberati din Arestul Directiei Cercetari Penale a Securitatii.Demetriade mai scrie ca eliberarea fara trimitere in judecata "avea un pret: persoana semna o "declaratie-angajament", adica isi recunostea vinovatia, promitea ca se va cuminti si isi asuma ca orice "infractiune" viitoare va insemna condamnarea si pentru cea tocmai iertata. Intreaga discutie si scrierea, dupa dictare, a acestei declaratii constituia "avertizarea", o "masura preventiva" aplicata de Securitate. Orice asemenea declaratie se incheia cu o fraza in genul: "ma angajez sa aduc la cunostinta organelor MI daca voi sesiza orice fapta care contravine legilor statului". Era o promisiune formala, o presiune in plus asupra celui din fata anchetatorului, fundamental diferita de recrutarile clasice".Sunt retinute persoane inca din 20 decembrie, potrivit informatiilor publicate de Oana Demetriade. "La apelul de dimineata (ora 7) - 39 retinuti preventiv. (In ziua de 20 decembrie, din cei 41 retinuti prezenti la apelul de dimineata, unul fusese trimis la Jilava, iar altul eliberat.) Peste zi sunt eliberate patru persoane (una, pentru ca era considerata doar suspecta de "infractiuni impotriva securitatii statului", celelalte trei pentru ca erau foarte in varsta - in jur si peste 80 de ani si "nu prezentau pericol"!)".Citeste si https://ziare.com/social/revolutia-din-1989/revolutia-din-1989-devine-transmisie-in-direct-la-tvr-pe-22-decembrie-ziua-fugii-ceausestilor-si-arestarea-lor-langa-targoviste-1652016 Anchetarea presupunea ore intregi de "discutii". "Anchetat de mr. Cotoman Gheorghe din seara de 20 decembrie (ora 20,05), la "camera nr. 3" a fost introdus Gelu Tudose, la ora 15,50 (deci dupa aproape 20 de ore de "discutii"!). Gardienii nu au primit nici un document justificativ, incarcerarea producandu-se doar "din ordinul conducerii unitatii". Peste 25 de minute, tot "din ordinul conducerii unitatii", la "camera nr. 1" a fost introdus Gabriel Stanescu".Dupa mitingul esuat al lui Nicolae Ceausescu din 21 decembrie au loc si primele arestari, astfel ca, "La apelul din seara de 21 decembrie (ora 19) - 37 retinuti preventiv. A fost o zi plina pentru anchetatori. Din cauza esecului "mitingului oamenilor muncii" din Bucuresti, militienii retinusera zeci de persoane in mai multe locuri din oras, pe care le-au triat in cadrul unor interogatorii sumare. Securitatea nu a stat nici ea de o parte, astfel ca, pe langa trimiterea unor anchetatori la Jilava, pentru a-i interoga pe cei arestati, a facut loc in arestul propriu, unde conditiile erau mult mai bune pentru scopurile sale (celule mici, supravegheate non-stop, in centrul orasului)", scrie Demetriade.Evenimentele sunt in plina evolutie, astfel ca, "In seara de 21 decembrie 1989, insa, securistii de la Cercetari Penale au schimbat continutul "declaratiei-angajament", dictand promisiuni precise (ce am scris in titlu) si formula insasi a angajamentului de colaborare: "Ma angajez sa colaborez in mod sincer, secret si organizat cu organele de securitate si sa le sprijin sistematic, semnaland despre orice persoana care desfasoara vreo activitate impotriva tarii noastre si despre orice actiuni care intereseaza securitatea statului. Voi pastra cu strictete secretul acestei colaborari, indeplinindu-mi intocmai si la timp sarcinile trasate". Presiunile zilei veneau peste securisti. Controlul era inlocuit cu impunerea unei colaborari sistematice, un troc al disperarii", mai precizeaza Demetriade.In deja diversiunea in plina desfasurare, cu Armata, pe de-o parte si cu Securitatea, pe de alta parte, "Vlad Iulian, seful DSS, a imbrobodit in acele zile decidentii politici, ca Securitatea se retrasese din joc. Era modul lui de a falsifica istoria, pentru a garanta subordonatilor supravietuirea printre crime. Ultimele gesturi ale aparatului dovedeau mai degraba nu retragerea din joc, ci intensificarea controlului si distrugerea urmelor", scrie Oana Demetriade.Citeste si https://ziare.com/ccr/stiri-ccr/valer-dorneanu-face-precizari-despre-cum-s-a-deliberat-in-cazul-numirii-lui-florin-iordache-la-consiliul-legislativ-1652042