Revolutia 1989. 18 Decembrie, Timisoara. Ceausescu decreteaza stare de necesitate. Un grup de tineri scandeaza pe treptele Catedralei. Vor fi ucisi cu rafale de gloante

Era interzisa deplasarea in grupuri mai mari de doua persoane, spectacolele erau sistate. In fabrici se faceau liste cu cei care lipseau de la locul de munca. La Spitalul Judetean sunt internati raniti, iar seful Securitatii Timis, Traian Sima, si colonelul de securitate Filip Teodorescu au transmis ordine pentru interogarea ranitilor. Securitatea incerca sa obtina toate informatiile despre evenimente, dar in special numele celor care organizasera multimile.Ora 10.00. Cel mai dramatic moment al zilei de 18 decembrie este atunci cand mai multi tineri s-au oprit pe platoul din fata Catedralei. Aveau steaguri si strigau lozinci anticeausiste. Oameni aflati in piata Operei se vor alatura acestora. Nicolae Ceausescu este plecat in vizita in Iran, Elena Ceausescu este informata de faptul ca un grup de tineri scandeaza lozinci impotriva regimului. Conform stenogramelor de la Procesul Timisoara, Elena Ceausescu a ordonat: "Trageti cu tunul in Catedrala, sa terminati odata cu ea!". Unul dintre tinerii care scandau, Sorin Lea, flutura un steag cu stema decupata. A fost impuscat mortal. In urma rafalei trase de fortele de represiune, au mai murit inca doi tineri, alti patru au fost raniti. Multimea se disperseaza.Sunt imaginile care vor face inconjurul lumii. Demonstrantii care s-au imprastiat dupa rafalele trase de militari si tancurile trecand in viteza prin fata Catedralei. Armata imprastie gaze lacrimogene. Ilie Ceausescu soseste la Timisoara si cere generalilor Victor Atanasie Stanculescu si Ion Coman sa inabuse manifestatile ostile regimului folosind orice mijloace. Sunt inregistrati 8 morti si 23 de raniti.O autoizoterma de la Comtim soseste in fata sediului Militiei, in jurul oreo 23,00. Va fi trimisa la Spitalul Judetean. "Operatiuna Trandafirul" era in desfasurare, cadavrele celor ucisi urmau sa fie transportate la Bucuresti , la Crematoriul Cenusa. Asa cum fusesera transportate si cadavrele din 17 decembrie. Orasul era impanzit de trupe de securitate.Podul Decebal si la Catedrala ortodoxa, o unitatea de aparare antiaeriana se afla la Hotelul Continental si la Posta. Trupele Marii unitati mecanizate se aflau la Hotelul Continental, la CFR, magazinul Bega si la Posta centrala. Ministerul de Interne (Militia) a trimis grupe formate din subofiteri si soldati la Electrotimis, pe Calea Lipovei - Complex alimentar, pe Bulevardul 6 Martie - Sinaia, in Piata Dacia si la Spitalul judetean. Orasul arata ca dupa razboi. La Spitalul Judetean, timisorenii care incercau sa isi recupereze mortii sau sa afle despre starea celor raniti erau goniti fara sa primeasca nicio informatie. Decanatele facultatilor din oras au primit ordin sa trimita studentii acasa.La Budapesta, in Piata Eroilor, are loc o manifestatie de solidaritate, iar seara, in fata Ambasadei Romaniei din Budapesta, se aduna mii de demonstranti care cer indepartarea lui Ceausescu si eliberarea lui Tokes. La Europa Libera, in cadrul emisiunii "Actualitatea romaneasca", Emil Hurezeanu si Niculai Constantin Munteanu vor comenta evenimentele, vor prezenta marturii de la Timisoara ale lui W. Totok. Nicolai Constantin Munteanu avea sa spuna "E un inceput in tot sfarsitul. Timisoara e acum numele orasului romanesc scris si pronuntat in toate limbile pamantului. Timisorenii au iesit in strada pentru a le reaminti romanilor si opiniei publice internationale ca e nevoie si in Romania de schimbari radicale care s-au produs in celelalte tari comuniste...".Presa din Romania nu scria nimic despre evenimentele de la Timisoara. "Romania libera" publica pe prima pagina un articol nesemnat despre legile tarii si hotararile judecatoresti care trebuie respectate si aplicate cu fermitate.