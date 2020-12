Revolutia din 1989. 17 decembrie, Timisoara. Armata si Securitatea trag in manifestanti. Cum s-a desfasurat infama operatiune "Trandafirul", de incinerare a cadavrelor

In mai multe zone ale orasului se vor instala dispozitive de aparare. Strazile sunt pline de manifestanti. Nicolae Ceausescu organizeaza o sedinta a Comitetului Politic Executiv. Ceausescu este ferm si cere lichidarea demonstrantilor. Sub imperativele apararii "integritatii tarii si socialismului", se ordona uciderea cetatenilor care demonstreaza impotriva regimului.Generalul Gusa Stefan preia conducerea fortelor militare. Pe calea Girocului, tancuri ale UM 01115 au fost blocate de timisoreni. Subunitati militare trag in plin asupra multimii. Sunt orele 16:00. In Rechizitoriul Dosarului Revolutiei se arata ca recuperarea tancurilor militare "s-a facut cu pretul mai multor vieti omenesti". Pe Calea Girocului va fi si dispozitivul colonelului Garnizoanei Lugoj Paul Vasile. Acesta este unul dintre cadrele militare care va fi inaintat in grad de general de catre Ion Iliescu , dupa 1989. Paul Vasile va fi si implicat, in 2004, in integrarea Romaniei in structurile NATO. Va fi trecut in rezerva si va ajunge sa predea la Universitatea de Vest.In oras, in dreptul Facultatii de Electrotehinica, trupele MI si MapN trag intr-o coloana de manifestanti care se imprastie, insa scutierii reusesc sa retina persoane dintre manifestanti.La orele 18:45, Ministerul Apararii Nationale transmite indicativul militar "Radu cel Frumos" - trecerea la alarma de lupta partiala, indicativ transmis ulterior tuturor unitatilor din garnizoana. Militarii vor fi inarmati cu munitie de razboi.Persoanele retinute si aflate la Penitenciarul Timsioara sunt anchetate. De la Bucuresti fusese trimis procurorul general adjunct al Romaniei, Diaconescu Gheorghe, insotit de o echipa de procurori. In rechizitoriul Revolutiei, se precizeaza ca procurorul general dispune neautopsierea cadavrelor.Nicolae Ceausescu va convoca in aceeasi seara Comitetul Politic Executiv la care vor participa, printre altii, Elena Ceausescu, Vasile Milea, ministrul Apararii, Tudor Postelnicu, ministrul de Externe, Iulian Vlad, seful Securitatii, Constantin Dascalescu, Ion Manescu Manea, dar si altii.Ceausescu este convins ca este victima unui complot. "La Timisoara au avut loc unele evenimente, care s-au reluat astazi la pranz... Aici este amestecul cercurilor din afara, a cercurilor straine de spionaj, incepand cu Budapesta... De altfel, este cunoscut si faptul ca atat in Rasarit, cat si in Apus toti discuta ca in Romania ar trebui sa se schimbe lucrurile. Si-au propus si cei din Rasarit, si cei din Apus sa schimbe si folosesc orice.... O serie de elemente declasate s-au adunat din nou si au provocat dezordine (...). Sunt actiuni puse la cale atat din Est cat si din Vest, care s-au unit pentru a distruge socialismul (...)".(Stenograma sedintei CPEx din 17.12.1989)La Timisoara au fost ucise 66 de persoane iar 196 au fost ranite. Astfel ca, a doua zi dimineata, Coman Ion va raporta lui Bobu Emil ca "La Timisoara situatia este sub control". Tot in 17 decembrie, Elena Ceausescu, Emil Bobu si Tudor Postelnicu decid transportarea a 40 de cadavre aflate la Spitalul Judetean Timisoara spre Bucuresti pentru a fi incinerate - scopul era stergerea urmelor represiunii sangeroase de la Timisoara."Actiunea urma sa se desfasoare in cel mai deplin secret, planul in intregime fiind cunoscut de Ceausescu Elena, gl. Nuta Constantin (MI), gl. Macri Emil (DSS) si gl. Mihalea Velicu (MI)", se precizeaza intr-un document aflat la Dosarul Revolutiei.Astfel, in seara zilei de 17 decembrie 1989, col. Ion Corpodean - loctiitor al sefului Militiei Judetene Timis, a fost chemat de gl. Constantin Nuta care i-a ordonat sa se ocupe de transportul cadavrelor de la morga Spitalului Judeten Timisoara la IML Bucuresti. Numele de cod al acestei operatiuni a fost "Trandafirul".O autoizoterma de la Combinatul Comtim va fi incarcata cu cele 40 de cadavre in noaptea de 17 spre 18 decembrie. Autoizoterma va ajunge a doua zi la Crematoriul Cenusa din Bucuresti. Operatiunea de incinerare a cadavrelor s-a incheiat la 20 decembrie, orele 10:30. Patru tomberoane pline cu cenusa rezultata au fost transportate cu o autofurgoneta TV, iar cenusa, deversata intr-o gura de canal in apropierea localitatii Popesti-Leordeni.Informatiile despre evenimentele de la Timisoara trec granita. Intr-o conferinta de presa a prim-ministrului ungar Nemeth Miklos, acesta declara ca ar exista informatii despre interventia violenta a autoritatilor romane soldate cu moartea unor cetatenii. BBC face cunoscut in jurnalele sale ca turistii straini care au parasit Romania si au ajuns la Budapesta vorbesc despre violentele petrecute in Timisoara.In presa din Romania, Scanteia publica pe prima pagina tezele si hotararile Congresului al XIV-lea. La programul de seara de la TVR este difuzat filmul "Racolarea" despre racolarea unui inginer geolog ( Florin Piersic ) de catre un trust strain si capitalist cu scopul de a-l face pe protagonist sa tradeze interesele tarii. Programul TV se va incheia la ora 22,00.