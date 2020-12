VIDEO. Revolutia din 1989. 21 decembrie, Bucuresti. Ultimul discurs al lui Ceausescu si efectul de panica amplificat in difuzoare

Suntele din banda joasa care au indus panica in multime

Autospecialele pentru sunetul de panica, sub comanda lt.maj. Grumaz Alexandru

In multime existau persoane care se ocupau cu atacarea celor aflati in piata cu obiecte ascutite

SRI: evenimentele au fost premeditate

"Fugiti ca ne omoara!", "Vin tancurile!"

Actiunea de dezorganizare, nerevendicata

Dispozitive militare impanzesc Bucurestiul

Elicopterele survoleaza Bucurestiul

Baricada de la Inter

La capatul zilei de 21 decembrie, 1.245 de persoane arestate, 670 duse La Jilava

Jurnalele de lupta evidentiaza participare Armatei, folosita ilegal impotriva poporului

unui miting pentru 21 decembrie, in Piata Palatulului, la CC al PCR. Pana la sosirea lui Ceausescu din Iran, conducerea de stat fusese asigurata de Elena Ceausescu, Emil Bobu si Manea Manescu.Mitingul, organizat de pe o zi pe alta, va incepe la orele 12:00. Nicolae Ceausescu, insotit de Elena Ceausescu si Ion Dascalescu, au aparut in fata multimii, in balconul CC al PCR. Piata este plina de "oameni ai muncii". Este asigurata toata butaforia specifica mitingurilor ceausiste, de la lozinci, tablourile cuplului prezidential, drapelele tarii sau cele rosii ale PCR, pana la steguletele rosii cu secera si ciocanul. Ceausescu se adreseaza multimii. Dupa doar cateva minute, Ceausescu va privi stupefiat spre multime, vuietul si o serie de evenimente care se vor produce urmand sa duca la dezorganizarea mitingului.TVR are carele de transmisie in direct amplasate in piata. Utimul miting al lui Ceausescu este transmis in direct. Putin dupa inceperea discursului, Ceausescu priveste stupefiat catre multimea din care se aude un vuiet, neintelegand ce se intampla. Oficialii, din balcon sau din spatele geamurilor, privesc ingroziti la randul lor spre multime. Ceausescu refuza, la indemnul unuia dintre oficiali, sa intre inauntrul cladirii si va incerca sa "linisteasca" multimea.Camera filmeaza cadre cu acoperisurile cladirilor, in vreme ce Nicolae Ceausescu cheama multimea la ordine, spunand unuia dintre oficiali ca "este o provocare" si refuzand sa plece din balcon. Elena Ceausescu cheama si ea multimea la ordine. Vor continua cateva minute sa linisteasca multimea. Incapatanat, crezand ca astfel detine in continuare controlul, Nicolae Ceausescu isi va termina scurtul discurs pentru a puncta astfel propagandistic ca discursul a avut loc. Multimea aflata in primele randuri va aplauda zgomotos scandand "Ceausescu - PCR". Oficialii vor aplauda si ei, pentru ca mai apoi, impreuna cu cei doi Ceausesti sa intre in cladire.Vuietul auzit in multime si care a provocat panica provenea de la cateva autospeciale care au amplificat sunetele in banda joasa creand panica, potrivit raportului Comisiei Senatoriale privind actiunile desfasurate in Revolutia din Decembrie, document care se afla in rechizitoriul Dosarului Revolutiei. Zgomotele amestecau sunete produse de avioane, de elicoptere sau tancuri, provenind dintr-o sursa de bruiaj amplificata la maxim in difuzoare. In Dosarul Revolutiei se afla declaratia lui Dumitrescu Ionel, audiat la SPM, acesta fiind la acea vreme ofiter al MApN, cu gradul de inginer colonel in cadrul Sectiei cu inzestrare cu material tehnic a Consiliului Politic Superior al Armatei.In atributiile acestuia se afla "asigurarea cu tehnica de propaganda speciala - razboi psihologic". Acesta a declarat ca "de la unitatea unde activam au fost trimise patru autospeciale care au avut rolul de a amplifica sunetul, respectiv de a dubla sistemul celor de la Radiodifuziunea Romana. Aceste autospeciale s-au aflat sub comanda lt.maj. Grumaz Alexandru. (...) Afirm in deplina cunostinta de cauza ca una dintre autospeciale a fost sursa sunetului de joasa frecventa cu efect de panica, sunet care a provocat dezordine in multimea adunata in Piata Palatului. (...) In timp, s-a acreditat idea conform careia acest sunet a fost generat de sovietici sau americani, insa realitatea este ca sunetul a fost generat de una dintre cele patru autospeciale dispuse de UM 02348 Bucuresti in perimetrul pietei. Semnalul de panica a fost opera propagandei speciale la inamic. (...) Precizez ca acel sunet cu efect de panica, inregistrat pe doua benzi magnetice a fost probabil important. Anterior datei de 21.12.1989 nu a existat nicio situatie in care respectivele benzi sa fie scoase pe teren Este important de precizat ca cele doua benzi nu au aparut ca fiind inregistrate in evidentele unitatii. La 21.12. 1989 au fost scoase si folosite in premiera. Din cate cunosc de la persoanele cu care am intrat in contact, cele doua benzi cu efect de panica urmau a fi folosite in timpul discursului presedintelui Ceausescu, doar daca s-ar fi ivit ocazia".Cadrul militar mai declara ca "aceasta ocazia s-a ivit atunci cand anumite persoane infiltrare in randul manifestatiilor au declansat actiuni diversioniste cu scopul de a sparge mitingul. Este vorba de impunsaturi cu diverse obiecte contondente si ascutite, victimele acestei actiuni fiind in special femeile. Busculada a fost creata dinspre exterior spre interior, fiind generata o miscare ce nu a putut fi controlata. In acel moment, a fost declansat sunetul cu efect de panica existent pe benzile respective. Rezultatul acestor actiuni este binecunoscut. Precizez ca Mircea Andrievici, (comandant UM 02487) nu a luat singur decizia de folosire a acestui sunet cu efect de panica, ci doar dupa ce s-a consultat cu mine si Ionescu Dan (comandantul UM 02381 Bucuresti). Impreuna am decis sa experimentam pe viu folosirea acelui sunet. Cunosteam la modul teoritic ce efecte poate genera difuzarea unui astfel de sunet. Sunetul era emis pe o banda de joasa frecventa si odata generat crea efecte de panica maxima, in functie de subiectii asupra carora actiona (...). Benzile cu sunet de panica au fost distruse prin ardere in seara zilei de 21.12.1989. Pentru realizarea acestui sunet se folosesc huruit de blindate, impuscaturi de mitraliere grele sau usoare, explozii de petarde, grenade. In acest fel este posibil ca zgomotele unor explozii raportate de unii martori sa fie generate de emiterea sunetului respectiv".La Dosarul Revolutiei se afla si declaratia din 1993 a lui Constantin Manea - fostul sef de cabinet al lui Ceausescu, intre 1962-1989, "Dupa evacuarea populatiei adunate la miting au ramas foarte multe pancarte, lozinci si s-a facut curatenie. Nu stiu cine spunea, parca Barbu Petrescu (primarul capitalei), ca au fost adunate foarte multe sule. Unele din ele cu varful insangerat. Explicatia ca ar fi fost o echipa pregatita care a intepat femeile si ele au tipat, de disperare si durere. Deci asa s-a produs. A fost foarte bine organizat."Tot la dosar se afla si declaratia din 1994 a fostului colonel Lazarescu Florian, adjunct al sefului Directiei a V-a si sef al Serviciului de operatii tehnice: "In ziua de 21.12.1989 mitingul a inceput la ora 11:00 si a durat putin. Dupa ce Nicolae Ceausescu a luat cuvantul, am auzit, la interval scurt, doua suieraturi puternice, ca la lansarea si caderea unei rachete, am simtit durere in stomac. Lumea s-a speriat, mitingul s-a spart. Zgomotul venea dinspre Athenee Palace. Putea sa vina si prin difuzoare, caci era foarte puternic. Au fost si doua explozii ca de petarde. (...) In dreptul Bibliotecii Centrale Universitare era parcata o masina de culoare kaki de la armata, cu difuzoare. Cred ca de aici au venit suieraturile. Eu am discutat cu colonel Ciobanu - sef de stat major la punctul nostru de comanda si el mi-a spus ca zgomotul a venit de la masina armatei. (...)"In ceea ce priveste dezorganizarea mitingului popular din 21 decembrie 1989, la dosar se afla si punctul de vedere al Serviciului Roman de Informatii, potrivit caruia: "Ceea ce nu mai lasa loc de dubii in privinta premeditarii evenimentelor este faptul ca din datele obtinute ulterior, in plan informativ, coroborate cu unele informatii certe, precum si cu marturii provenite de la diverse persoane care au participat nemijlocit la miting sau care au avut ocazia sa-l priveasca de la distante propice unor imagini de ansamblu, pun in evidenta numeroase aspecte care nu pot tine in niciun fel de actiunea maselor - purtatoare ale revolutiei. Vacarmul sonor (asemanator cu cel produs de formatiuni de avioane, elicoptere sau tancuri) a provenit initial dintr-o sursa de amplificare, nu din randul manifestantilor".SRI mai arata in punctul sau de vedere ca "Starea de panica s-a datorat unei senzatii fizice de spaima, resimtita sub forma unei nelinisti (....). Mai multe persoane au relatat ca, exact inaintea inceperii panicii, pe laturile exterioare ale multimii, au aparut masini ARO din care au coborat persoane cu bate, care, penetrand cordonul de asigurare exterior au inceput sa-i loveasca pe participanti. Penetrarea cordoanelor exterioare ridica semne de intrebare in privinta atitudinii unor cadre de comanda din MI. Alte persoane au afirmat ca, aflandu-se in mijlocul multimii, au observat cum unii purtatori de lozinci au scos lozincile si, cu manerele cu varfuri ascutite - atipice pentru cele confectionate in acest scop - au inceput sa-i impunga pe cei din jurul lor, strigand in acelasi timp "Fugiti, ca ne omoara!", "Vin tancurile!" etc."CITESTE SI: Revolutia 1989. 20 Decembrie - Timisoara primul oras liber de comunism Potrivit rechizitoriului intocmit de procurori, actiunea de dezorganizare a mitingului din 21 decembrie 1989 nu a fost revendicata. Cu toate ca presedintele Ceausescu Nicolae a reusit sa-si reia cuvantarea dupa cateva minute de intrerupere, tensiunea era deja generalizata. Revolutia se mutase la Bucuresti. Sunt organizate primele dispozitive de represiune alcatuite din forte ale Ministerului de Interne, Trupelor de Securitate si ale Ministerului Apararii Nationale, coordonate de un Comandament Militar alcatuit din ministrul Apararii Nationale (gl. Milea Vasile), ministrul de Interne (Postelnicu Tudor), seful DSS (gl. Vlad Iulian), seful Securitatii municipiului Bucuresti (col. Goran Gheorghe) si seful de Stat Major al Garzilor Patriotice (col.Parcalabescu Corneliu).In jurul orelor 14:30, fortele apartinand MApN au sosit in Piata Palatului, aveau misiunea de a intari dispozitivele de blocare existente deja in zona. In Rechizitoriul Dosarului Revolutiei se arata ca "De la UM 01656 Bucuresti, in Piata Palatului, au ajuns 100 de militari care au stationat, fara sa intervina pana a doua zi (22.12.1989), orele 12:00, cand au fost retrasi in unitate. In jurul orelor 13:30, din ordinul ministrului Milea Vasile, gl.mr. Voinea Gheorghe (comandant al Armatei I) a transmis comandantului UM 01908 Bucuresti (unitate subordonata Comandamentului Infanteriei si Tancurilor) sa trimita doua companii (aprox. 300 de militari) la Hotelul Intercontinental. Ulterior, in intervalul 14:00-16:00, s-a ordonat UM 01210 Bucuresti si UM 01305 Bucuresti sa trimita militari si transportoare auto blindate (TAB) in Piata Palatului pentru apararea sediului CC al PCR. Fortele Militiei Capitalei au intrat in dispozitiv si au inceput sa actioneze incepand cu orele 13:30, in zona centrala a capitalei, cu aproximativ 150 de cadre".La orele 13:45, din ordinul gl.lt. Ceausescu Nicolae Andruta - comandant al Scolii de Ofiteri a Ministerului de Interne, 35 de cadre si 927 de elevi, in tinuta militara, s-au deplasat in centrul capitalei (Hotelul Intercontinental, Piata Romana, Sala Palatului, Piata Amzei si B-dul.Primaverii). "Initial, acestor forte nu li s-a distribuit munitie, insa ulterior fiecare elev a primit cate 10 cartuse. Aceste efective nu au primit ordin de deschidere a focului si nu au efectuat foc cu armamentul din dotare. S-au retras la ordin din zonele in care au fost dispuse la data de 22.12.1989, orele 12:00. Totusi, ancheta penala efectuata ulterior a stabilit ca doar gl.lt. Ceausescu Nicolae Andruta, in seara de 21 decembrie 1989 a tras in 62revolutionari, cu pistolul din dotare, fapta pentru care a fost judecat si condamnat ulterior", se mai arata in rechizitoriu.Pe la orele 16:00, seful Comandamentului Infanteriei si Tancurilor "ordona ca in zona Hotelului Intercontinental sa fie trimisi suplimentar 10 ofiteri si 100 de militari in termen pentru ca acestia sa faca jonctiunea cu cele 10 TAB-uri apartinand UM 01305 Bucuresti. Deplasarea acestor forte s-a facut cu 8 autocamioane de la Autobaza MApN. Dupa sosirea in zona, soferul unuia dintre autocamioane (sold.C.N) a fost lovit in cap cu o caramida de catre un revolutionar, si-a pierdut pentru scurt timp cunostinta si astfel controlul asupra autocamionului, intrand in plin in manifestanti si fortele de ordine, deopotriva. Incidentul s-a soldat cu 7 decedati si 7 raniti grav din randul revolutionarilor si ranirea unui elev militar", se arata in rechizitoriu.Din ordinul ministrului Milea Vasile, este trimisa o grupa de transmisionisti la sediul CC al PCR, pentru asigurarea sistemului de legaturi necesar conducerii operative. Ministrul Apararii Nationale ordona executarea unui zbor de recunoastere cu doua elicoptere, survoland diferitele zone din Bucuresti. Sunt lansate manifeste care indemnau populatia Bucurestiului la calm. Incepand cu orele 18,00, Garzile Patriotice au primit misiunea de a interveni pentru imprastierea revolutionarilor din zona centrala a capitalei. Ministrul Apararii ordona, la orele 22:00, conducerii Academiei Militare sa trimita la sediul CC al PCR doua detasamente de cadre si ofiteri elevi, complet inarmate. La 22,:45, un efectiv de 784 de cadre si elevi ai Academiei Militare, imbarcat in autobuze, ajunge in fata sediului CC, formand un dispozitiv de blocare in zona Hotelului Intercontinental, in spatele dispozitivului deja existent format din militari ai UM 01908 Bucuresti (MApN).In dreptul Hotelului Intercontinental, revolutionarii ridica o baricada cu scopul de a impiedica actiunile fortelor de represiune. Fortele de ordine intervin brutal si retin si urca in camioane pe cei aflati la baricada. Cu toate acestea, folosirea TAB-urilor esueaza. "Ministrul Milea Vasile ordona la orele 23:00 ca baricada sa fie inlaturata cu ajutorul tancurilor, ordin care s-a executat. Imediat dupa acest moment, zona a fost ocupata de catre fortele de ordine ale Ministerului de Interne, carora le-au urmat efectivele UM 01908 Bucuresti si ale Academiei Militare. Revolutionarii au fost obligati sa se retraga pe strazile adiacente. Probatoriul administrat a relevat ca initial, fortele de represiune au executat focuri de arma in plan vertical sau intr-un plan de 45 de grade, cu scopul de a-i intimida si dispersa pe revolutionari. Treptat unghiul de deschidere a focurilor de arma a coborat, astfel incat in jurul orelor 24:00, fortele de represiune au tras in plin asupra revolutionarilor, rezultand numerosi morti si raniti", se arata in rechizitoriu.Represiunea a continuat pana in jurul orelor 02:00 din 22 decembrie 1989, cand s-a actionat cu violenta, fiind arestate 1.245 de persoane din care 670 au fost introduse direct la Penitenciarul Jilava, iar celelalte au ajuns in acelasi loc de detentie dupa ce, in prealabil, au fost introduse in unele unitati de militie si securitate, unde au fost supuse violentei.In rechizitoriul Dosarului Revolutiei se mai arata ca, in ceea ce priveste jurnalele de lupta, se demonstreaza faptul ca Armata a participat "ca urmare a ordinelor date de presedintele Ceausescu Nicolae (ordine transmise ierarhic pana la nivelul de executie), la reprimarea revolutionarilor din orasele tarii. Astfel, armata a fost folosita in mod ilegal si contrar scopului ei de a fi (apararea poporului impotriva unui agresor extern)."Postelnicu, Iulian Vlad, Milea, Efitmescu, Hortopan, Stanculescu si Chitac sunt executantii ordinelor lui Ceausescu, precum se arata in rechizitoriul intocmit de procurori, si anume "Conduitele acestor factori de decizie ai statului comunist se subscriu pe deplin laturii obiective a infractiunilor contra umanitatii, definite de articolul 439 din Codul Penal. Populatia civila (revolutionarii) din Timisoara, Bucuresti si alte orase ale Romaniei a fost supusa in mod sistematic unui atac militar planificat, astfel rezultand ucideri, vatamari ale integritatii fizice sau psihice, suferinte si privari grave de libertate.Sefii principalelor structuri de forta care s-au implicat in executarea ordinelor date de Ceausescu Nicolae au fost Postelnicu Tudor - ministrul de interne, Vlad Iulian - seful Departamentului Securitatii Statului (DSS) si Milea Vasile - ministrul apararii. Probatoriul administrat a mai demonstrat ca generalul Eftimescu Nicolae (seful Directiei Operatii) a fost implicat (prin atributiile functiei detinute) in toate operatiunile militare desfasurate, participand astfel la represiunea revolutionarilor. Totodata, generalul Hortopan Ion a indeplinit un rol cheie in represiunea armata ordonata impotriva revolutionarilor, pana la data de 22 decembrie 1989".CITESTE SI: Revolutia 1989. 18 Decembrie, Timisoara. Ceausescu decreteaza stare de necesitate. Un grup de tineri scandeaza pe treptele Catedralei. Au fost ucisi cu rafale de gloante