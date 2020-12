Unde au fost tinuti Ceausestii in timpul arestului de la Targoviste. Informatia a ramas secreta multi ani: "Se mai si plimba, schimbandu-si zilnic pozitia"

Andrei Ursu, istoric si cercetator CNSAS, precizeaza ca pe strazile orasului Targoviste erau multimi de oameni, iar comandantul unitatii, Kemenici, "il primise pe Ceausescu ca pe un "oaspete", si l-a salutat drept "tovarase Comandant Suprem", pe care trebuia sa-l apere de furia multimii (care, fapt important, era pe strazi , in numar mare, si la Tragoviste). La telefon, cu superiorul lui, generalul Voinea, Kemenici nici nu vorbea despre "Ceausescu".Incerca sa "acopere captura" pe care o avea. Toti incercau sa-i faca pe securisti (pe care-i banuiau ca le asculta conversatiile) sa creada ca Ceausestii nu ar fi fost la Targoviste. Ca "cei doi" ar fi fost la Titu (unde erau alti "doi" capturati, Bobu si Manea Manescu) sau in alte unitati. Voinea ii spunea, repetat si amenintator, lui Kemenci ca "raspunde cu viata" daca Ceausescu e eliberat".Cercetatorul Andrei Ursu a mai descoperit si ca seful UM 01417 a tinut secreta "prada" cat a putut. Ordinele erau foarte clare: daca situatia ar fi scapat de sub control, Ceausestii trebuia impuscati pe loc. "De aceea Kemenici ii si mutase pe Ceausesti din cladirea unde fusesera initial "cazati", intr-un transportor blindat, care se mai si plimba, schimbandu-si zilnic pozitia", spune Andrei Ursu.Informatia a fost dezvaluita public de generalul Kemenici dupa multi ani."Kemenici a tinut secreta "prada" fata de majoritatea militarilor din unitate, cu exceptia unui grup restrans si loial lui. Pana si la proces, Stanculescu a dat ordin soldatilor ca in cazul in care se incearca un atac "din interior" sau o patrundere a vreunei forte de comando, primul lucru pe care trebuie sa-l faca este sa-i execute pe dictatori", a explicat Ursu.Andrei Ursu mai precizeza ca frica conducerii FSN si a celei militare ca Ceausescu sa fi revenit la putere era foarte mare deoarece ar fi insemnat ca "ierarhia respectiva nu numai ca si-ar fi pierdut puterea, dar cu siguranta si viata".