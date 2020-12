Revolutia din 1989. 16 Decembrie, Timisoara. Poetul Ion Monoran opreste tramvaiele in Piata Maria. Protestul cuprinde intreg orasul

Securitatea aresteaza peste 200 de demonstranti

Securitatea pune la cale "vandalizarea" orasului

Alaturi de enoriasii care se adunasera in fata locuintei pastorului reformat Lazslo Tokes cu o zi inainte, pe 16 decembrie se aduna sute de timisoreni incepand inca de la orele 14,00. Erau sute de timisoreni, in multime sunt si securisti infiltrati. Se lasa seara cand poetul Ion Monoran opreste tramvaiele pe ambele sensuri, astfel ca toata circulatia e blocata. Piata e plina de lume. Monoran spune multimi ca este nevoie de "lideri". Sunt deja mii de oameni.(Poetul Ion Monoran)La fata locului vor veni autospeciale de pompieri, dar si un pluton de interventie. Au ordin de la primul secretar al Comitetului Judetean PCR, Radu Balan, sa disperseze multimea. Incearca sa imprastie multimea cu jeturi de apa si caini. Unii sunt retinuti. Ordinul venise de fapt de la Nicolae Ceausescu . Timisorenii nu renunta la protest, insa se deplaseaza in coloane spre Comitetul Judetean de Partid. Demonstrantii ataca sediul CJ al PCR, sparg geamuri, incearca sa smulga stema aflata pe peretele cladirii.La fata locului, este trimis un pluton USLA echipat cu salopete si scuturi, dar si masinile cu apa. Plutonul imprastie gaze lacrimogene. Multimea se disperseaza. Unii sunt retinuti de fortele de ordine. Prim-secretarul Ilie Matei va cere comandantului Unitatii Mecanizate din Timisoara sa scoata tehnica de lupta. Sunt trimisi in strada patrule militari inarmate, dar fara munitie. Demonstrantii care au plecat imprastiati cu gaze lacrimogene in fata CJ al PCR si regrupeaza in Piata Maria de unde vor pleca spre Complexul Studentesc in incercarea de a-i scoate pe acestia din camine sa se alature protestului.Demonstrantii se vor deplasa inspre toate cartierele Timisoarei. Securitatea are ordine ferme sa reinstaureze ordine. Pina dimineata, sunt arestati peste 200 de demonstranti. Tot in timpul noptii, Securitatea si-a trimis oamenii sa vandalizeze orasul, vitrinele magazinelor, ale institutiilor de stat, pentru a creea diversiunea cum ca demonstrantii sunt de fapt vandali, certati cu legea.Pe postul public de televiziune, fiind de sambata, programul incepe la ora 13,00 cu o emisiunea de stiri si emisiunea "La sfarsit de saptamana", de la 13,05 pana la ora 15,00, cand se inchide programul pentru a fi reluat la ora 19,00 cu Telejurnalui. Infaptuim hotaririle marelui forum al comunistilor romani ! Urmat de Sub tricolor, sub rosu steag. Versuri patriotice, revolutionare, la 19,25. Teleenciclopedia, la 19,35. La 20.05, Melodii, melodii. Emisiune muzical-distractiva. La 20.35, Film artistic. Miracolul. Productie a Casei de filme patru. La 22.05, Telejurnal. La 22.15 Crizantema de aur. Selectiuni din Concursul de interpretare a romantei - Targoviste, 1989. La 22.30 programul se inchide.