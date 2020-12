Revolutia 1989. 20 Decembrie - Timisoara primul oras liber de comunism

Era soare si cald pentru acea perioada. Tot orasul s-a adunat in Piata Victoriei care are doua puncte cardinale: Opera Nationala, cu celebrul Balcon al Revolutiei, si Catedrala Mitropolitana. Sunt imaginele care au facut inconjorul lumii, sunt imaginile care raman in istorie. Piata Victoriei plina-ochi de timisoreni strigand din toate piepturile "Libertate".Toate marile intreprinderi se unesc, iar multimea se revarsa pe strazi . Cu o zi inainte, ELBA declarase greva generala, urmata de toate platformele industriale. Astfel ca pe 20 decembrie, de dimineata, toate fabricile si intreprinderile erau in greva generala. Toate incercarile oficialitatilor locale in frunte cu secretarii si generalii trimisi de la Bucuresti au dat gres. Timisorenii erau hotarati sa nu renunte si sa-si castige libertatea pe deplin.O parte dintre timisoreni se duc la Comitetul Judetean pentru a dialoga cu autoritatile. Armata si trupele MI si de Securitate au ordin sa nu mai traga in demonstranti. Fortele de ordine se retrag in cazarmi. In Piata Victoriei si in tot orasul rasuna strigatele timisorenilor. "Jos Ceausescu!", "Noi suntem poporul", "Armata e cu noi", "Libertate", "Azi in Timisoara, maine-n toata tara!".Demonstrantii se organizeaza intr-un comitet care va intra in sediul Consiliului Judetean al PCR si unde prezinta cererile timisorenilor: demisia lui Ceausescu, demisia guvernului, alegeri libere, infiintarea unui centru de ancheta pentru lamurirea opresiunii de la Timisoara, tragerea la raspundere penala a celor care au dat ordin sa se traga in oameni, punerea in libertate a detinutilor politici, mortii sa fie dati familiilor pentru a fi ingropati crestineste, reforma invatamantului, libertatea presei, a radioului si a televiziunii.In Balconul Operei se aduna o mana de oameni printre care Lorin Fortuna care se adreseaza multimii. "Liniste, va rog! Cetateni ai Timisorii, cei pe care ne vedeti aici ne-am constituit intr-un comitet de actiune al Frontului Democratic Roman. Drepturile si libertatea se castiga in mod organizat. Fara violenta! Va rugam foarte mult, nu mai spargeti vitrine, nu provocati incaierari, nu atacati armata! Armata colaboreaza, ati vazut. Asteptam sa vina reprezentantii autoritatilor sa discutam in mod organizat cu ei. Cetateni ai Timisorii! Prima conditie pe care o punem guvernului roman este jos familia Ceausescu! Dar pentru aceasta vom lupta pasnic, pasnic, nu uitati, pasnic. A doua conditie: cerem eliberarea imediata a arestatilor! A treia conditie este identificarea mortilor. Va rog, in acest moment, un minut de reculegere pentru victimele de la Timisoara! In genunchi, toata lumea! Armata, sa stea pe loc! Armata sa stea pe loc!".Minutul de reculegere este unul dintre momentele puternice din aceea zi. In Piata Victoriei inundata de soare, miile de oameni vor ingenunchea, un minut de reculegere pentru victimele acelor zile insangerate. Tot atunci, Timisoara s-a proclamat primul oras liber de comunism. "Balconul Operei este sediul Frontului Democrat Roman, constituit in ilegalitate. Cat timp o revolutie nu reuseste, riscul e al celor care au declansat-o. Daca reuseste, bucuria e a celorlalti. Noi am dus o batalie apriga sa impunem ca Revolutia a debutat la Timisoara", a mai declarat Fortuna. In aceea zi s-a strigat celebra lozinca "Azi in Timisoara, maine in toata tara!". Timisoara astepta Romania sa se ridice. Radio Europa Libera si presa occidentala vuieste despre declaratia de eliberare a Timisoarei.La ora 19,00, Nicolae Ceausescu se adreseaza poporului. Discursul infiereaza "elementele huliganice" din Timisoara. Din inregistrare se poate observa si astazi greutatea cu care Ceausescu vorbeste. Alaturi de el este Elena Ceausescu si persoane din conducerea CC al PCR. Ceausescu declara ca pe 16 si 17 decembrie "Elemente huliganice au organizat o serie de manifestari si incidente, trecand la atacarea unor institutii de stat, distrugand si jefuind o serie de cladiri, de magazine, si-au intensificat activitatea impotriva institutiilor de stat si de partid inclusiv a unor unitati militare". Ceausescu afirma ca "Militia si procuratura efectueaza cercetari pentru a-i identifica pe cei care "se fac vinovati de aceste actiuni cu caracter fascist, provocator, de distrugere."Cat despre cine ar fi la originea acestor evenimente, Ceausescu avea sa spuna ca "aceste actiuni cu caracter terorist au fost organizate si declansate in stransa legatura cu cercurile reactionare, imperialiste, iredentiste, soviniste si cu serviciile de spionaj din diferite tari straine". Dictatorul face apel la cetateni din Timisoara "cu chemarea de a da dovada de inalta raspundere si de a face totul pentru linistea si ordinea orasului lor, de a contribui la linistea si ordinea in intreaga tara."