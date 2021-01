10 reguli pe care trebuie sa le respecti daca ai in casa un bolnav de COVID-19

Este necesar sa locuiti in camere separate

Masca trebuie purtata in mod obligatoriu atunci cand intrati in camera

Baia trebuie curatata dupa fiecare utilizare

Lenjeria si tacamurile nu trebuie impartite

Mainile trebuie spalate dupa folosirea zonelor comune

Pacientul cu coronavirus trebuie sa poarte masca acasa

Trebuie folosit un prosop separat

Fetele de perna trebuie schimbate in fiecare zi

Casa ar trebui sa fie aerisita in mod frecvent

Daca pana in urma cu cateva luni, multi spuneau ca nu au auvut printre cunoscuti persoane infectate cu noul coronavirus, azi aproape ca nu mai exista persoana care sa nu fi avut o ruda sau un prieten apropiat care sa fi contractat virusul.Tocmai de aceea trebuie sa fim pregatiti, este de parere Profesorul de Boli Infectioase si Microbiologie Clinica, Dr. Cagri Buke, de la ACIBADEM Health Group. "Avand in vedere faptul ca aproximativ 80% dintre pacientii diagnosticati cu Covid-19 pot fi ingrijiti la domiciliu, ar trebui sa ne amintim intotdeauna ca virusul se transmite mai ales in spatii inchise. Fapt care ne impinge sa analizam mai atent regulile pentru a convietui cu un caz pozitiv", spune Profesorul Buke.Asadar, care sunt lucurile care nu ar trebui neglijate nici macar o clipa in timp ce traim impreuna cu un pacient pozitiv cu coronavirus? Iata 10 reguli de aur, sfaturi si avertismente importante.O persoana cu test Covid-19 pozitiv trebuie sa locuiasca intr-o camera separata pentru o vreme. Usa camerei trebuie sa fie intotdeauna inchisa si pacientul trebuie inclusiv sa manance in aceasta camera, departe de ceilalti membri ai familiei.Nimeni nu ar trebui sa intre in camera pacientului decat daca este cu adevarat necesar si pacientul nu ar trebui sa paraseasca camera decat din motive imperioase. Daca este nevoie sa intrati in camera pacientului, trebuie purtata o masca astfel incat sa acopere complet nasul si gura. Regula de purtare a mastii nu trebuie neglijata nici macar pentru o clipa, iar distantarea sociala nu trebuie ignorata.Daca este posibil, bolnavul va folosi o baie separata. Daca nu este posibil si ceilalti membri ai familiei trebuie sa foloseasca aceeasi baie, atunci toaleta, chiuveta, robinetele, suprafetele si podeaua trebuie curatate cu un agent de dezinfectare dupa fiecare utilizare.Rufele, tacamurile si alte articole, cum ar fi paharele de apa, utilizate de pacientul cu coronavirus nu trebuie impartite. Rufele sale trebuie spalate separat (in masina de spalat), in timp ce tacamurile trebuie spalate bine cu detergent.Mainile trebuie spalate cu apa si sapun timp de 20 de secunde imediat dupa atingerea oricarei suprafete in zonele comune, inainte si dupa masa, dupa baie, inainte si dupa gatit si dupa atingerea unor obiecte din spatiile interioare, obiecte ce ar fi putut fi atinse si de persoana infectata. Pot fi folosite si substante pentru dezinfectat mainile.Pacientul cu coronavirus trebuie sa poarte masca, astfel incat sa acopere complet gura si nasul, atunci cand este necesar sa mearga la baie sau in alte camere.Manerele usilor, intrerupatoarele electrice si alte suprafete care pot fi atinse trebuie curatate bine cu dezinfectant si detergent dupa fiecare contact.Intrucat prosoapele prezinta un risc ridicat de contaminare, fiecare membru al familiei trebuie sa utilizeze un prosop separat in circumstante normale. Mai ales daca exista un pacient cu coronavirus acasa, prosopul nu trebuie impartit niciodata. Trebuie alocat un prosop separat sau se poate folosi un prosop de hartie. Prosoapele de hartie si deseurile de hartie igienica trebuie pastrate intr-o punga separata si aruncate dupa ce punga este bine sigilata.Fetele de perna ale unui pacient cu coronavirus trebuie schimbate in fiecare zi si spalate in masina de spalat la minimum 60 de grade Celsius, iar lenjeria de pat trebuie schimbata o data la trei zile si spalata, la fel, la minimum 60 de grade Celsius.Camera pacientului cu coronavirus si toate celelalte zone ale casei trebuie aerisite zilnic cateva minute. De asemenea, membrii familiei negativi pentru Covid ar trebui sa evite vizitarea pacientului si sa nu le permita altor persoane sa il viziteze. Profesorul de Boli Infectioase si Microbiologie Clinica Dr. Cagri Buke adauga: "Astfel de masuri ar trebui mentinute o perioada dupa ce rezultatul testului Covid-19 devine negativ; daca nu s-a facut niciun test, aceste masuri trebuie mentinute timp de 48 de ore dupa disparitia completa a simptomelor sau aproximativ 14 zile de la aparitia simptomelor. Cu toate acestea, trebuie retinut ca acest virus poate, uneori, sa fie excretat de organism dupa un interval mai lung".Citeste si: