150.000 de turisti se afla pe litoral inca de vineri noapte

Peste 150.000 de turisti se afla in acest weekend pe litoral, o treime din ei aflandu-se in statiunea Mamaia. Vineri noapte erau inregistrati oficial 145.769 de turisti in structurile de cazare, dar cifra nu ii include si pe cei din campinguri sau de la particulari.

Alte cateva zeci de mii vor ajunge pe litoral in cursul zilei de sambata, potrivit Mediafax.

Potrivit datelor furnizate de Asociatia Litoral - Delta Dunarii, cei mai multi dintre turistii inregistrati oficial, 43.300, se afla in Mamaia, 32.400 in Costinesti si 26.244 de turisti in Neptun.

Alti 16.497 de turisti se afla in Eforie, iar alte peste 10.000 de persoane au ales sa isi petreaca acest sfarsit de saptamana in Vama Veche. Cei mai putini turisti se afla in Tuzla, 23 August si Constanta.

