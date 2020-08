60% dintre oamenii care se imbolnavesc de COVID-19 in Iasi sunt proaspat intorsi din concediu. Majoritatea isi fac vacantele in Romania

Potrivit statisticilor furnizate de surse din institutia responsabila cu combaterea epidemiei, 2 din 3 ieseni diagnosticati a contactat virusul in vacanta, ceea ce inseamna un procent de aproximativ 60%.31 de oameni au fost diagnosticati cu noul coronavirus in Iasi, pe data de 7 august, cu trei mai mult decat in ziua precedenta."Cel putin 15 dintre o medie de 25 de pacienti declarati pozitivi in urma testarii au fost pe litoralul Marii Negre sau in judete precum Prahova, Dambovita, sau chiar Galati, deci din zone turistice. Intrebati fiind unde si-au petrecut ultimele zile, raspunsul era unul standard: ne-am dus cu familia, am purtat masca. Eu sunt de acord cu asta, dar la terase, se stie, nu se poarta masca. Si nici in unitatile respective nu stii daca se respecta sau nu masurile de igienizare dupa plecarea celor care consuma acolo. Acelasi lucru este valabil si pentru cei care au spus ca au stat la cort. Da, au stat la cort cu familia, oarecum mai departe de aglomeratia statiunii, dar tot au ajuns la un moment dat la o terasa sau o zona cu multi oameni. Un alt raspuns primit e ca nu am purtat masca intre localitati pentru ca eram in masina cu familia. Dar a coborat la Peco, sa alimenteze sau sa cumpere ceva de la o toneta dintr-o localitate. Ceea ce nu se intelege, sau poate ca nu se cunoaste, este faptul ca se considera contact direct daca stai mai mult de 15 minute fara masca in preajma unei persoane pozitive", a declarat, pentru Ziarul de Iasi , o sursa din cadrul CJSU Iasi.