Peste 77 de tone de deseuri din plastic, aluminiu si zinc, oprite de Politia de Frontiera de la Giurgiu

Transporturile veneau din Bulgaria

Potrivit Inspectoratului Politiei de Frontiera Giurgiu, in cursul acestei saptamani, politistii de frontiera au facut controale , pe sensul de intrare in tara, asupra a patru automarfare, toate conduse de soferi bulgari, cu varste cuprinse intre 26 si 44 de ani. Acestia transportau, conform documentelor de insotire a marfii, deseuri care proveneau din diferite materiale."Existand unele suspiciuni cu privire la legalitatea transporturilor sus-mentionate, lucratorii nostri au solicitat sprijin autorizat reprezentantilor Comisariatului Judetean Giurgiu din cadrul Garzii Nationale de Mediu. In urma verificarilor efectuate, s-a constatat faptul ca unul dintre automarfare transporta cantitatea de 17.500 de kilograme deseuri din aluminiu, doua dintre acestea contineau 40.030 de kilograme deseuri din plastic, iar cel de-al patrulea autocamion transporta cantitatea de 20.260 de kilograme de deseuri din zinc", arata sursa citata.De asemenea, in cadrul cercetarilor s-a stabilit ca acele patru transporturi erau incarcate din Bulgaria si aveau ca destinatie diferite societati comerciale din Romania.Pentru intreaga incarcatura transportata, soferii celor patru automarfare au prezentat documentatii de notificare pentru circulatia transfrontaliera care nu erau complete.In cauza, autoritatile de control au dispus nepermiterea accesului pe teritoriul Romaniei pentru mijloacele de transport rutiere.