Seful Garzii de Mediu: "90 de containere cu deseuri din Portul Constanta urmeaza sa fie verificate si reintoarse de unde au plecat"

El a precizat ca tot ce intra in Romania este verificat. Marti au fost descoperite alte 25 de containere cu deseuri. Infractionalitatea de mediu a crescut cu o viteza fantastica sau reactia autoritatilor a crescut foarte mult, dar cert este ca presiunea la nivel european a diferitelor structuri certate cu legea la nivel european este din ce in ce mai mare pe zona de deseuri. In Portul Constanta avem 90 de containere care urmeaza sa fie verificate si reintoarse de acolo de unde au plecat.Astfel de verificari se fac pe toata granita Romaniei cu titlu de permanenta. Tot ce intra in Romania in momentul de fata este verificat, absolut tot. Nu exista container care sa nu intre, nu mai este niciun fel de dubiu ca avem nevoie de verificari amanuntite pe orice container care intra in Romania. Daca la inceputul anului in ianuarie am avut zero plangeri penale, in februarie am avut 11, in martie - 33, in luna aprilie 44 de plangeri penale. Lucram cu toti oamenii nostri cat putem de mult, permanent, si pe zona de granita unde ne intra aceste containere", a declarat Octavian Berceanu, marti, intr-o conferinta de presa.El a mentionat ca propune achizitionarea unor scanare pentru verificarea in timp real a containerelor. Avem discutii cu Ministerul Justitiei pentru a avea un mecanism mult mai robust de verificare, avem investitii pe viitor asigurate de Ministerul Mediului pentru scanere mobile astfel incat sa facem o scanare in timp real foarte eficienta a containerelor, sa urmarim containerele care intra si primesc aprobare ce se intampla mai departe cu ele si sa neutralizam orice structura de crima organizata care ar actioneaza in acest domeniu pe teritoriul Romaniei si la nivel european. Cooperarea este la nivel european", a explicat seful Garzii de Mediu.Cele mai recente containere cu deseuri au fost gasite marti, in Portul Constanta Sud Agigea. Politistii de frontiera in cooperare cu lucratori din cadrul Garzii de Mediu Constanta, ai Biroului Vamal de Frontiera Constanta Sud si a unor reprezentanti ai Agentiei FRONTEX, au identificat alte 25 containere sosite din Germania, pentru aceeasi firma de pe raza judetului Prahova care efectueaza activitati de import in Romania.In urma verificarilor, autoritatile au stabilit faptul ca nu corespund datele declarate si cuprinse in documentele prezentate autoritatii vamale, marfurile constand in deseuri, amestec de metal si hartie, textile, cauciuc, lemn, baterii si bucati de azbest, in cantitate de aproximativ 500 de tone, ce nu pot fi puse in libera circulatie pe teritoriul Romaniei. Alte containere sosite din Germania pentru firma din Prahova fusesera descoperite zilele trecute.