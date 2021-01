Academia Oamenilor de Stiinta din Romania sustine campania de vaccinare impotriva COVID-19

"Academia Oamenilor de Stiinta din Romania sustine cu toata convingerea, atat la nivel stiintific, cat si la nivel civic, campania nationala de vaccinare impotriva COVID-19. Din punct de vedere stiintific, AOSR isi intemeiaza pozitia pe analizele si concluziile Sectiei de Stiinte Medicale din structura sa, care cuprinde personalitati ale domeniului, profesori universitari, medici si cercetatori, cu prestigiu academic si profesional pe plan national si international.Din perspectiva civica, in fata gravitatii fara precedent a situatiei generate de noul coronavirus, AOSR intelege sa fie solidara cu institutiile statului roman aflate pe prima linie a combaterii pandemiei si sa se implice in mod direct in efortul comun facut de acestea pentru protejarea sanatatii publice prin toate masurile intreprinse si prin campania de vaccinare. In acest cadru stiintific, civic si moral, membrii medici ai AOSR, personalitati de marca ale medicinii romanesti, s-au vaccinat deja sau se vor vaccina in zilele urmatoare", se arata in comunicat.AOSR precizeaza ca va organiza in urmatoarea perioada, prin Sectia de Stiinte Medicale, o serie de evenimente academice - simpozioane, mese rotunde in format online - pe tema pandemiei, a masurilor stiintifice si administrative de combatere a acesteia, cu focalizare pe necesitatea vaccinarii la scara larga a populatiei. In contextul manifestarilor, se va acorda o atentie speciala vaccinurilor anti-COVID-19 prin abordari multidisciplinare care vor analiza mecanismele de functionare, efectele, beneficiile si posibilele riscuri ale acestora, indica AOSR."Academia Oamenilor de Stiinta din Romania considera ca o astfel de implicare in efortul national de lupta impotriva pandemiei reprezinta o obligatie a sa de ordin stiintific si moral. O atare datorie devine prioritara in fata diversitatii de opinii manifestate public in raport cu situatia pandemica, din care nu lipsesc stiri false, teorii conspirationiste, pozitii coronasceptice, atitudini manifeste impotriva vaccinarii si a masurilor de protectie, care duc la zadarnicirea luptei impotriva pandemiei.AOSR isi fundamenteaza implicarea directa in acest proces national pe misiunea sa institutionala inscrisa in Statut si in Legea de functionare, pe o istorie in slujba stiintei si civilizatiei romanesti de aproape un secol, inceputa cu fondarea Academiei de Stiinte din Romania, in 1935, de catre un mare medic si ministru al educatiei, Doctorul Constantin Angelescu", se mai mentioneaza in comunicat.