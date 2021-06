Prima ambarcatiune 100% electrica, proiectata sa curete apele Romaniei de gunoaie, lansata la apa de Ziua Mediului VIDEO

"Romania ar avea nevoie de o zi a mediului in fiecare zi, pana cand toate deseurile ar ajunge la reciclare si nu in apele tarii, in paduri sau in alte zone naturale. Daca fiecare dintre noi am avea grija de fiecare deseu pe care il producem, mediul inconjurator ar fi cu mult mai aparat de efectele nocive ale plasticului si ale altor deseuri.Am lansat astazi in premiera in Romania si in Europa o ambarcatiune 100% electrica destinata colectarii deseurilor din apele Romaniei. Aceasta aduce inovatie in sprijinul protectiei mediului si este, fara indoiala, de mare ajutor in ecologizarea cu zero emisii a lacurilor. Schimbarea mentalitatilor este la fel de importanta ca tehnologia si doar cele doua ne vor duce spre orase si peisaje curate si placute ochiului", a declarat ministrul Barna Tanczos.Alaturi de ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Barna Tanczos, la eveniment a participat directorul general al Administratiei Nationale "Apele Romane", Laszlo Barabas, precum si reprezentanti ai asociatiei Act For Tomorrow si ai Kaufland Romania. Anul acesta, tema aleasa pentru sarbatorirea Zilei Mondiale a Mediului este "Restaurarea ecosistemelor".Ambarcatiunea, denumita Ebisu, dupa zeul japonez considerat proiectorul apelor, este compusa dintr-un motor electric, alimentat cu energie din baterii model Tesla 3. Noutatea consta in incarcarea directa de la panourile solare, care ii confera independenta deplina in procesul de colectare a deseurilor. Ebisu poate colecta deseuri de tip plastic, metal, sticla, textile, cu o latime de pana la 80 cm, care sunt sortate si ulterior merg spre reciclare."Am proiectat aceasta ambarcatiune unica la nivel European, de la zero, 100% in Romania. Ambarcatiunea este electrica, cu zero emisii de carbon, acest element fiind un aspect care o diferentiaza de alte ambarcatiuni existente in Europa. Ebisu este un pas inainte in termeni de inovatie adusa in acest sector si contribuie substantial la plasarea Romaniei pe harta tarilor europene ce se implica activ in lupta pentru un mediu mai curat si mai sanatos", a concluzionat Andrei Cosuleanu, fondator Act for Tomorrow.Actiunile de ecologizare vor continua pe parcursul intregului an 2021, fiind planificate cel putin 8 interventii rapide in zone cu acumulari semnificative de deseuri. Sunt vizate atat lacuri, cat si cursurile marilor rauri din Romania si afluentii acestora- Prut, Olt, Arges, Mures etc.Ebisu are la baza un catamaran adaptat pentru colectarea deseurilor din apa. Cu un motor de 18 kw si cu o baterie de 40kv, Ebisu se alatura ambarcatiunilor din lume cu rol de a colecta deseurilor din ape. Ambarcatiunea a fost proiectata de o echipa din Romania, iar intregul ansamblu a fost realizat in tara noastra. Elementele de noutate sunt bateriile model Tesla 3, acestea fiind unele dintre cele mai performante din lume.Ambarcatiunea face parte din programul Actionam pentru Ape (cu misiunea de a proteja apele din Romania de poluare ), dezvoltat de Asociatia Act for Tomorrow, in parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor, Apele Romane si Kaufland Romania.Acumularea Sacele are rol principal in alimentarea cu apa a municipiului Brasov, a orasului Sacele si a localitatilor limitrofe, cu un debit de 2050 l/s. In acest moment, lucrarea asigura necesarul de apa pentru 600.000 de locuitori , care se confrunta de multi ani cu problema accesului la apa potabila. Amplasamentul lucrarii se afla pe raul Tarlung, afluentul Raului Negru. Barajul este de pamant si din materiale locale cu nucleu de argila, cu inaltimea de 50 de metri, lungimea la coronament fiind de 766 de metri. Acesta este cel mai mare lac de acumulare imprejmuit din tara, cu o suprafata de 145 de hectare