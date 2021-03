Ancheta dupa un prejudiciu de peste 1,8 milioane de lei in proiectul de reabilitare a fostului penitenciar din Ramnicu Sarat

Conducerea IICCMER a sesizat o serie de nereguli in derularea proiectului, fiind sesizata Curtea de conturi. In urma auditului s-a constatat un prejudiciu de 1,8 milioane de lei, fiind demarata o ancheta administrativa pentru recuperarea acestuia. Potrivit Raportului privind situatia Penitenciarului Ramnicu Sarat , inchisoarea este atestata documentar din octombrie 1901. De la infiintare pana in 1938, ea a gazduit detinuti de drept comun cu pedepse de pana la doi ani. Primii detinuti politici au fost semnalati in timpul dictaturii regelui Carol al II-lea. Dupa instalarea regimului comunist, aici au fost inchisi o serie de membri marcanti ai partidelor politice (Ion Mihalache, Corneliu Coposu Ion Diaconescu s.a), precum si alti "indezirabili".Penitenciarul a fost inchis oficial in aprilie 1963, iar supravietuitorii au fost trimisi in alte inchisori sau in domiciliu obligatoriu, sub atenta supraveghere a Securitatii. Inchisoarea a fost folosita ulterior ca depozit. Inchisoarea de la Ramnicu Sarat a reprezentat unul dintre punctele importante ale represiunii comuniste, regimul de izolare totala practicat aici contribuind la trista sa reputatie", a transmis IICCMER. Fosta inchisoare din Ramnicu Sarat se afla in lista monumentelor istorice, categoria A."In ciuda faptului ca imobilul de la Ramnicul Sarat se afla in administrarea IICCMER de 13 ani, situatia la inceputul anului 2020 se prezenta astfel: nu exista nicio persoana responsabila de proiectul reabilitarii Penitenciarului Ramnicu Sarat; in perioada 2018-ianuarie 2020 nu a fost intreprinsa nicio actiune / activitate aferenta proiectului; in bugetul pentru anul 2020 nu fusesera prevazute / solicitate fonduri si, implicit, nu exista nicio sursa de finantare pentru proiectul reabilitarii penitenciarului sau pentru realizarea de documentatii in acest sens; toate avizele si certificatele erau expirate (certificat de urbanism, autorizatii de demolare, expertize etc.), semn al faptului ca in perioada 2018-ianuarie 2020 nu a existat nicio preocupare in acest sens", se mai arata in Raport.IICCMER a sesizat Curtea de Conturi cu privire la o serie de nereguli, iar in urma controlului s-a constatat: "In perioada 2015-2018 - IICCMER a efectuat cheltuieli ineficiente cu studii si lucrari de proiectare nefinalizate in lucrari de investitii. Cu alte cuvinte, serviciile de consultanta si proiectare achizitionate de IICCMER in anii anteriori nu au contribuit la atingerea obiectivelor propuse, respectiv la implementarea proiectului de investitii, fiind imobilizate fonduri de la bugetul de stat in suma de 1.887.450 lei. (...) IICCMER va demara o cercetare administrativa pentru stabilirea intinderii prejudiciului total produs la nivelul IICCMER si se va recurge la recuperarea acestuia in conditiile legii", se mai arata in documentul citat.