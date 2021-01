Doar patru din 10 angajati ai Postei Romane au fost de acord sa se vaccineze anti-COVID

"Dupa un an dificil pentru toti angajatii Postei Romane, oamenii din linia intai fara de care activitatea companiei nu se putea desfasura, ma bucur ca in sfarsit putem beneficia de rezultatele cercetarilor oamenilor de stiinta si putem sa contribuim si noi la stoparea pandemiei si sa revenim, astfel, cat mai rapid la normalitate", a declarat Horia Grigorescu, directorul general al Postei Romane.Primul angajat postal care a primit, sambata, vaccinul anti-Covid este Sorin Cristian Mateia, salariat al Oficiului Judetean de Posta Caras Severin. Vaccinarea a avut loc la Spitalul Orasenesc Oravita.La nivelul Companiei Nationale Posta Romana au fost desemnati, in fiecare judet, responsabili pentru inscrierea si programarea angajatilor pe platforma informatica https://vaccinare-covid.gov.ro/, se mentioneaza in comunicat.Premierul Florin Citu sustine, intr-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook sambata, 23 ianuarie, ca datele oficiale comparativ cu alte tari arata un succes pentru campania nationala de vaccinare. Acesta a ilustrat cu mai multe grafice aceasta concluzie, datele cu privire la media de vaccinari pe ultimele sapte zile raportata la populatie plasand Romania pe o pozitie fruntasa in lume.Beatrice Mahler, directorul Institutului "Marius Nasta" din Bucuresti, a tras un semnal de alarm a privind persoanele infectate cu noul virus, dar care nu se prezinta la medici , iar motivul principal este stigma. Mahler a declarat vineri seara ca in lipsa unor anchete epidemiologice, s-ar putea ajunge la un nou val de imbolnaviri.Beatrice Mahler este de parere ca noua tulpina de coronavirus trebuie sa ne puna in garda, avand in vedere informatiile potrivit careia aceasta se transmite mai usor si are o mortalitate mai mare.CITESTE SI: