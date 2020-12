Anuntul oficial al Patriarhiei Romane: Slujba de binecuvantare a Noului An va fi devansata in contextul restrictiilor COVID-19

"In contextul prelungirii starii de alerta, in care deplasarea in afara domiciliului este interzisa dupa ora 23.00, dar si al recomandarilor speciale ale autoritatilor pentru perioada de sarbatori, slujba de binecuvantare a Noului An, care se savarsea la miezul noptii trecerii dintre ani, va fi savarsita anul acesta imediat dupa slujba Vecerniei din seara zilei de 31 decembrie 2020", a transmis biroul de Presa al Patriarhiei Romane.Termenului de origine slava Vecernie si celui de provenienta greco-latina vesperina le corespunde in traducere romaneasca expresia slujba de seara sau slujba (oficiul) ce se va face la vremea serii. Vecernia avea loc la inceput dupa apusul soarelui; astazi, ora pentru oficiul Vecerniei este fixata in general in cursul dupa-amiezii, inainte de apusul soarelui.CITESTE SI: