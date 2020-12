Aproape 9.500 de articole pirotehnice si plante de canabis, descoperite in locuinta unui tanar din Mures

Potrivit sursei citate, din cercetari, a reiesit ca cel in cauza ar fi achizitionat articole pirotehnice interzise la detinere in scopul recomercializarii acestora.In urma perchezitiilor, au fost identificate si ridicate in vederea continuarii cercetarilor, 9.438 de articole pirotehnice din categoriile 2 si P1, in cantitate totala de opt kilograme.Totodata, la fata locului au fost identificate instalatii clandestine de crestere a plantelor de cannabis, opt plante de cannabis, doua aparate pentru maruntit tutun, sapte kilograme de tutun, 3.400 de foi cu filtru pentru confectionarea tutunului, precum si mai multe inscrisuri privind comercializarea de bunuri cu regim special (articole pirotehnice, tutun) si unitati de stocare media, precizeaza sursa mentionata.Perchezitiile au fost efectuate de politistii Serviciului Arme, Explozivi si Substante Periculoase, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Reghin. Cercetarile continua in vederea documentarii intregii activitati infractionale.