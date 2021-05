Autobuzul anti-COVID dezvoltat de un producator turc prezent in Romania: se dezinfecteaza singur, masoara temperatura si protejeaza soferii

Potrivit unei comunicari publice a companiei, a fost dezvoltat modelul SAFE BUS, ca raspuns la criza COVID-19.Potrivit acestora, SAFE BUS este o premiera mondiala si are patru sisteme de siguranta integrate in modelul Kent articulat: se dezinfecteaza singur, masoara, la imbarcare , temperatura pasagerilor, realizeaza controlul mastii si protejeaza soferii impotriva infectiei cu ajutorul noii tehnologii incorporate in cabina. Producatorul din Turcia a castigat cel mai mare contract de autobuze scos la licitatie in ultimii patru ani in Romania. Este vorba de cel pentru livrarea a 400 de autobuze in Bucuresti , care circula deja pe strazile Capitalei.