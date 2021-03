Avantajele pandemiei. A scazut drastic rata de abandon din cadrul universitatilor din Romania

Scoala online le-au fost mult mai accesibile tinerilor care nu au mai avut o scuza sa nu participe la cursuri.Pe de alta parte nu au mai existat tentatiile cluburilor de noapte sau a petrecerilor din camine.La Universitatea de Vest din Timisoara , rata de abandon s-a apropiat si de 30% in 2018. Dupa primul an, bobocii isi dadeau seama ca facultatea pe care au ales-o nu li se potriveste, asa ca renuntau sau incepeau alta.Madalin Bunoiu, prorector la Universitatea de Vest: "Consilierea este o problema majora in invatamantul preuniversitar si am incercat sa compensam, asa ca la nivelul anului 1 de studiu avem o disciplina de consiliere".Dupa primul semestru de anul acesta, procentul celor care au renutat la cursuri a coborat pana la 9%.