Avocat Dr. Daniel MOREANU: Parteneriatele Public-Privat (PPP) - o solutie "miraculoasa" de dezvoltare a infrastructurii Romaniei. Situatia dupa doi ani!

Autostrada Ploiesti - Brasov

utostrada Targu Neamt - Iasi

Clinica Multifunctionala Dr. Grozovici

In urma cu peste doi ani scriam un editorial despre, ca urmare a faptului ca in prima parte a anului 2018 (mai exact, in luna mai 2018) a fost publicat si a intrat in vigoare un nou act normativ (mai exact Ordonanta de Urgenta a Guvernului) care se dorea a da unSpuneam la momentul respectiv ca parteneriatul public-privat poate fi aplicat pentru dezvoltarea unor proiecte in domeniul transporturilor (autostrazi, porturi, gari, autogari, aeroporturi, transport feroviar, metrou, terminal portuar, etc.), sanatatii (spitale, etc.), educatiei (gradinite, scoli, etc.), sportiv, hotelier sau mediu, cu alte cuvinte, orice proiect care poate fi dezvoltat in comun de o autoritate publica (partenerul public) si un partener privat.Noul act normativ aducea o serie de clarificari legislative mult asteptate in ceea ce priveste PPP-urile, inclusiv prin constituirea unuiUlterior adoptarii acelui nou act normativ, am observat o efervescenta a mediului de afaceri si a autoritatilor publice, acestea din urma prin intermediul Guvernului si a Comisiei de Prognoza, incepand sa aprobe multiple proiecte care urmau sa fie construite si operate prin PPP-uri, in careS-a ajuns astfel in scurt timp la o lista de: Autostrada Ploiesti - Brasov, Autostrada Bucuresti - Craiova - Calafat - Drobeta-Turnu Severin - Lugoj, Autostrada Targu Neamt - Iasi, Complexul Medical "Carol Davila - Universitary Medical City", Linia ferata de mare viteza Bucuresti - Craiova/(Sofia) - Timisoara/(Belgrad) - Cluj/(Budapesta), Aeroportul Bucuresti Sud, Canalul magistral Siret - Baragan, Amenajarea raurilor Arges si Dambovita pentru navigatie, etc.Mai mult, autoritatile publice pareau convinse ca aceasta este calea de urmat pentru dezvoltarea unorsi anume: Autostrada Ploiesti - Brasov, Clinica Multifunctionala "Dr. Calistrat Grozovici" corp A si corp B, Autostrada Targu Neamt - Iasi si construirea, respectiv operarea unei banci nationale de sange, plasma umana si celule stem.Pe langa acestea, Comisia de Prognoza a publicat spre dezbatere publicapentru proiectele strategice de investitii: Autostrada Bucuresti - Craiova - Calafat - Drobeta-Turnu Severin - Lugoj ("Autostrada Sudului"), Centrala hidroelectrica de acumulare prin pompaj Tarnita - Lapusesti si Amenajarea raurilor Arges si Dambovita pentru navigatie.Inau fost publicate in Sistemul Electronic de Achizitii Publice (S.E.A.P.)pentru proiectele Autostrada Targu Neamt - Iasi si Clinica multifunctionala "Dr. Calistrat Grozovici". La primul proiect s-au inscris doua asocieri din China si doua din Turcia, iar pentru cel de-al doilea, doua asocieri din Turcia si una din insulele Barbados, cu subcontractor o societate inmatriculata in Romania.In lunaa fost publicata insa o noua Ordonanta de Urgenta a Guvernului, prin care Ordonanta de Urgenta din anul 2018 a fost amendata siIn plus,, respectiv: (i) Ministerului Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, (ii) Ministerului Sanatatii, (iii) Ministerului Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, (iv) Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, respectiv (v) Ministerului Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei.Inaintea pandemiei Covid-19 (in luna ianuarie 2020): in privinta unui numar de 12 proiecte, nu au fost intreprinse niciun fel de demersuri, sapte studii de fundamentare au fost pregatite, restul fiind in diverse stadii in ceea ce priveste pregatirea si/sau aprobarea studiilor de fundamentare.Conform informatiilor disponibile la nivelul lunii, numai, respectiv: (i)- procedura de atribuire se afla in etapa negocierii competitive, respectiv in etapa de negociere a clauzelor contractuale cu un singur ofertant; (ii) A- procedura de atribuire se afla in etapa de calificare a candidatilor inscrisi, termenul de depunere a ofertelor fiind prelungit pana la data de 06 aprilie 2020; (iii)- procedura de atribuire se afla in etapa de calificare.In concluzie, dupa cum aratam si in 2018, un rol major in succesul PPP-urilor care in alte state s-a dovedit un instrument de dezvoltare a infrastructurii, il va detine aptitudinea partenerului public de a prezenta intr-o maniera atractiva din punct de vedere economic pentru partenerii privati, proiectele strategice de investitii pe care intentioneaza sa le realizeze. Totodata, profesionalismul si seriozitatea partenerului public sunt esentiale, iar in privinta primei conditii avem serioase semne de intrebare avand in vedere, numai cu titlu de exemplu, calitatea juridica a modelului Contractului PPP propus de catre partenerul public. Indiferent de argumentele potentiale pe care le poate prezenta partenerul public, realitatea ca dupa mai bine de doi ani lucrarile la nici macar unul dintre cele 22 de PPP-uri nu au fost incepute, apreciem ca vorbeste de la sine. Pentru, daca Statul lasa aspecte esentiale precum pregatirea Studiilor de fundamentare cu imagini preluate de pe Google sau pregatirea standardului de Contract cu numeroase erori, inclusiv gramaticale, atunci sa nu fie surprins ca rezultatele nu sunt cele asteptate.