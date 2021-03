O banda de hoti romani de buzunare care actiona in Spania detine 100 de proprietati in Romania

Banda este acuzata de 350 de furturi comise pe celebra insula, fiind suspectata ca a furat in jur de 12 milioane de euro, potrivit g4media.ro Banda a fost demontata in august anul trecut, dupa doi ani de investigatii. Specialitatea ei erau furturile din buzunare , in special in zonele turistice precum Playa de Palma.