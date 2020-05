Batranii in vremea pandemiei de coronavirus: la ce riscuri se expun si cum pot fi ajutati

Ziare.

Desi toate grupele de varsta sunt supuse riscului de a contracta noul coronavirus, amenintarile la adresa varstnicilor sunt mai mari, deoarece starea lor de sanatate se poate agrava rapid din cauza afectiunilor existente si a schimbarilor fiziologice care apar odata cu inaintarea in varsta.Peste 95% dintre decesele la nivel mondial au loc in randul persoanelor de peste 60 de ani si peste 50% dintre persoanele care au murit aveau peste 80 de ani. Rapoartele autoritatilor arata ca 8 din 10 decese survin la persoanele care sufera si de alte afectiuni, in special cele care au probleme cardiovasculare, hipertensiune si diabet.Jumatate dintre decesele inregistrate in randul varstnicilor au fost in azilurile de batrani, a anuntat Organizatia Mondiala a Sanatatii.In Romania, un raport recent al Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica arata ca 76,6% dintre decese au fost la persoane de peste 60 ani si 89,3% dintre persoanele infectate cu noul coronavirus care au murit aveau cel putin o comorbiditate.Profi a donat 10.000 de euro pentru a ajuta varstnicii din programele United Way Romania sa faca fata efectelor pandemiei de Covid-19. Astfel, 300 de varstnici din Bucuresti primesc pachete cu alimente de baza si produse igienico-sanitare, care ii ajuta sa faca fata efectelor pandemiei.Mai multe ONG-uri din Bacau si-au unit fortele pentru a-i ajuta pe batranii singuri. "Sprijin pentru Bacauani" este o initiativa voluntara civica a Federatiei Tinerilor din Bacau, impreuna cu organizatiile membre, care livreaza la domiciliul persoanelor in varsta sau nedeplasabile pachete de alimente de stricta necesitate sau medicamente, pentru ca mult mai multi oameni sa poata ramane acasa in siguranta.Pe de alta parte, "Cumparaturi la tine acasa"⁣ este un proiect in care sunt implicati sute de voluntari, de la oameni de rand la vedete. Ei duc mancare si cele necesare varstnicilor, astfel incat acestia sa stea in casa si sa nu fie expusi riscului de a contracta virusul. Actorul Mihai Calin a facut voluntariat pentru initiativa "Cumparaturi la usa ta", livrand pachete cu mancare batranilor din Bucuresti si din apropierea lui., a scris Mihai Calin pe pagina sa de Facebook.De asemenea, autoritatile au venit in sprijinul varstnicilor si au infiintat numere speciale de telefon, la care oamenii pot suna pentru a cere ajutor in realizarea cumparaturilor sau pentru achizitionarea medicamentelor.Hackerii profita de fricile generate de pandemia de coronavirus pentru a-i determina pe oameni sa acceseze documente sau linkuri rau intentionate.De asemenea, infractorii au incercat deja sa adapteze metoda "Accidentul" la situatia actuala. Ei suna potentiale victime si, pretinzand ca rude ale acestora au fost diagnosticate cu COVID-19, cer bani pentru achizitionarea de aparate de ventilatie. Un astfel de caz a fost reclamat la Inspectoratul de Politie Judetean Constanta.