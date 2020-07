Romania, numar ridicat de morti, in ultimele zile, din cauza Covid-19, comparativ cu alte state europene. Cazurile grave, in crestere de o luna

In ultimele sapte zile, nu mai putin de 138 de persoane confirmate cu noul coronavirus si-au pierdut viata.Si mai ingrijorator, tara noastra pare a fi una din cele mai afectate state europene in ultima perioada. Luni, doar Rusia inregistrase mai multe decese decat tara noastra, cu 135 de morti fata de doar 18 in Romania. Pe de alta parte, Romania a depasit tari precum Marea Britanie 16, Franta si Suedia cu 13 decese sau Italia cu doar 8 noi decese.In acelasi timp, numarul pacientilor in stare critica internati la sectiile de terapie intensiva a ajuns la 231, cu patru mai mult decat in ziua precedenta. Numarul cazurilor grave este in continua crestere din 7 iunie, atunci cand era atins minimul din tara noastra, 144 de pacienti. Reamintim ca in varful pandemiei, in 22 aprilie, la sectiile de terapie intensiva erau internati 288 de pacienti.397 de noi cazuri au fost confirmate marti, Bucurestiul cu 53 de cazuri, Brasov cu 45 si galatiul cu 44 de cazuri noi sunt judetele unde se inregistreaza cele mai multe cazuri noi.Pana marti, 1.799 persoane diagnosticate cu infectie cu COVID-19 au decedat.In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 31 decese (18 barbati si 13 femei), ale unor pacienti infectati cu noul coronavirus, internati in spitalele din Arges, Bacau, Bistrita-Nasaud, Brasov, Buzau, Calarasi, Dambovita, Gorj, Iasi, Ilfov, Bucuresti , Olt, Prahova, Timis, Vrancea.Dintre acestea, 1 deces a fost intregistrat la categoria de varsta 40-49 ani, 2 decese la categoria de varsta 50-59 ani, 7 decese la categoria de varsta 60-69 ani, 12 decese la categoria de varsta 70-79 ani si 9 decese la persoane de peste 80 de ani.30 dintre decese sunt ale unor pacienti care au prezentat comorbiditati. Pentru 1 deces nu au fost raportate comorbiditati.