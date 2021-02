Bloomberg: Romania devanseaza Spania sau Germania in topul celor mai bune locuri "in care sa traiesti, in timpul pandemiei"

Totusi, de la inceputul anului, situatia a fost puternic influentata de procesul de vaccinare, care merge mult mai bine in SUA, Israel si Marea Britanie, decat in alte tari europene. Astfel, in ultima luna, SUA au urcat opt pozitii si sunt acum pe locul 27, UK, au urcat pana pe locul 30, imediat in fata Romaniei (care a urcat zece pozitii), in timp ce Israel este pe locul 14, arata sursa citata, preluata de Bizyday.ro Spania a coborat zece pozitii, in timp ce Cehia este considerata in acest moment cel mai periculos loc din Europa, pe locul 51, sub Brazilia.Topul Bloomberg "al celor mai bune si al celor mai rele locuri in care sa fii in timpul pandemiei", este conceput ca un indice care combina ponderat numarul de cazuri pozitive raportate la populatie, rata mortalitatii pe ultima luna, precum si accesul la vaccinuri si rata efectiva a vaccinarii.