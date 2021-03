Bode, dupa ce prefectii au depus juramantul: Rolul lor va fi crucial in derularea campaniei de vaccinare

"Prefectii si subprefectii numiti in sedinta de Guvern din 3 martie au depus azi juramantul la investirea in functie. In mesajul pe care l-am transmis noilor prefecti si subprefecti, cu ocazia ceremoniei de investire, am subliniat imensa responsabilitate care vine odata cu numirea in aceasta functie. Cei care incepand de astazi ocupa aceste demnitati au o datorie foarte importanta: sa vegheze la respectarea legii si in acelasi timp sa actioneze ca liant intre comunitatile locale, autoritati si Guvernul Romaniei ", a scris, joi seara, pe Facebook Aceta a transmis ca rolul prefectilor este extrem de important in continuare."Ne aflam in continuare in stare de alerta, de aceea rolul lor va fi crucial in derularea campaniei de vaccinare, in informarea corecta si prompta a cetatenilor si, nu in ultimul rand, in indeplinirea functiei de reprezentare a Guvernului Romaniei in teritoriu. Astept de la noii reprezentanti ai Executivului in teritoriu implicare totala, o buna coordonare cu Ministerul Afacerilor Interne, responsabilitate fata de interesele comunitatilor si ale cetatenilor si asumarea deplina a rolului constitutional ce le revine", a mai scris Bode. Acesta s-a referit si la cei care au fost eliberati din functii : "Anul trecut a fost, fara indoiala, cel mai mai greu an din istoria Institutiei Prefectului, efortul institutional pentru limitarea efectelor pandemiei Sars-Cov-2 fiind unul sustinut. Le-am multumit astfel prefectilor si subprefectilor care si-au incheiat mandatele pentru munca depusa si, totodata, am accentuat nevoie unei implicari active din partea celor noi pentru indeplinirea cu onoare si responsabilitate a misiunilor viitoare care nu sunt deloc usoare".Premierul Florin Citu a anuntat, miercuri, ca au fost eliberati din functie 103 prefecti si subprefecti si numiti 36 de prefecti si 75 de subprefecti care au depus juramantul joi.Guvernul a aprobat, la finalul lunii ianuarie, propunerea Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, Guvernul Romaniei cu privire la modificarea statutului prefectilor si subprefectilor. Acestea au devenit functii de demnitate publica.