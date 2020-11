Borbely Laszlo: "1 din 4 tineri din Romania nu munceste si nu studiaza, cifre ingrijoratoare pentru tara noastra"

El a mentionat ca solutii exista, iar investitiile in educatia pentru dezvoltare durabila pot contribui la schimbarea acestor statistici."1 din 4 tineri din Romania nu munceste si nu studiaza, cifre ingrijoratoare pentru tara noastra. Solutii exista iar investitiile in educatia pentru dezvoltare durabila pot contribui la schimbarea acestor statistici. Prin specificul sau, acest tip de educatie poate fi integrat cu succes inclusiv in curriculumul tehnic, de specialitate, din invatamantul profesional si tehnic in domeniul agricol. Daca generatia tanara, care s-a dovedit a fi foarte receptiva, va imbratisa principiile dezvoltarii durabile cat mai devreme, atunci noua abordare va contribui definitoriu la imbunatatirea calitatii vietii populatiei si la formarea unei societati durabile si sustenabile, dezideratul nostru al tuturor", a precizat Borbely.Secretariatul General al Guvernului prin Departamentul pentru Dezvoltare Durabila a organizat pe data de 12 noiembrie 2020, impreuna cu Fundatia WorldSkills Romania evenimentul Educatie pentru Dezvoltare Durabila in Invatamantul Profesional si Tehnic, domeniul agricol.Scopul evenimentului a fost acela de a crea contextul in care, in liceele cu profil agricol, Educatia pentru Dezvoltare Durabila (EDD) sa devina parte integranta a formarii profesionale initiale a viitorilor profesionisti in agricultura."Invatamantul in sistem dual este solutia realista si cu rezultate imediate pentru formarea unei forte de munca responsabile si calificate in agricultura in vederea revigorarii invatamantului profesional si tehnic agricol. In acest mod, scoala vine intr-un parteneriat cu agentii economici, cu fermierii, cu procesatorii, in asa fel incat elevii acestor forme de invatamant sa beneficieze de o pregatire practica cat mai solida. Aceasta ar urma sa se desfasoare in ferme, in fabrici de procesare lapte, carne, legume, care activeaza pe piata in relatii economice si juridice cu alte firme sau ferme in care se lucreaza cu tehnologie din anul 2020. Astfel, la finalul cursurilor, absolventii acestei forme de pregatire de invatamant dual vor avea suficiente competente cu care sa-si gaseasca un loc de munca inca din primele zile dupa absolvire, iar acea diploma va fi acoperita de competente reale. Stiu ca exista si o dorinta a fermierilor si a procesatorilor de a intra in acest parteneriat pentru invatamant dual, pentru ca agricultura si industria alimentara romaneasca au mare nevoie de personal calificat si responsabil", a declarat ministrul Agriculturii, Adrian Oros Prin integrarea EDD in curriculumul de specialitate, scoala contribuie la dezvoltarea unei noi generatii de fermieri, preocupata in egala masura de mediu, de utilizarea responsabila a resurselor, de impactul social, economic si cultural al activitatii lor."Este nevoie de armonizarea tuturor strategiilor, a Strategiei pentru Dezvoltarea Durabila a Romaniei 2030 cu cea a Ministerului Educatiei si Cercetarii, in principal, dar si a ministerelor de linie, cum e Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale pentru a asigura o abordare integrata a educatiei pentru dezvoltare durabila in invatamantul preuniversitar agricol", a spus Liliana Romaniuc, consilier de stat, Cancelaria Prim Ministrului.Evenimentul a prilejuit si derularea a doua paneluri cu temele: "Educatia pentru Dezvoltare Durabila" si "Productie responsabila si actiuni climatice". Conferinta a oferit posibilitatea expunerii propriei experiente pentru o gama variata de actori interesati: profesori; coordonatori din institutii publice; cercetatori din domeniul agriculturii si industriei alimentare; reprezentanti din societatea civila. Toti participantii si-au exprimat interesul pentru introducerea elementelor de educatie durabila in scolile agricole, astfel incat noile generatii de specialisti in acest domeniu sa aiba o viziune complexa adapta provocarilor contemporane.In completarea conferintei, in data de 24 noiembrie va avea loc un workshop cu aceeasi tema, adresat profesorilor de specialitate si directorilor de licee agricole.In anul 2015, in cadrul lucrarilor summitului ONU de la New York, a fost adoptata Agenda 2030 pentru dezvoltare durabila. Prin acest document ONU a oferit o agenda universala cu obiective clare si cuantificabile. Agenda 2030 include un set de 17 Obiective de Dezvoltare Durabila (ODD) si un plan de actiune pe urmatorii 15 ani, pentru eradicarea saraciei extreme, combaterea inegalitatilor, a injustitiei si protejarii planetei pana in anul 2030.Pentru punerea in opera a prevederilor europene si a celor din documentele ONU in materie de dezvoltare sustenabila a fost infiintat Departamentul pentru Dezvoltare Durabila, prin Hotararea Guvernului nr. 313/2017. Departamentul functioneaza in cadrul aparatului de lucru al Guvernului, in subordinea prim-ministrului, si este coordonat de consilierul de stat Laszlo Borbely.Infiintata in 2016, Fundatia WorldSkills Romania sustine performanta profesionala in randul tinerilor, pentru succesul personal si dezvoltarea Romaniei prin promovarea excelentei in domeniul profesional, prin oferirea de experiente de invatare relevante in diverse domenii profesionale si prin facilitarea colaborarii intre diverse organizatii, pentru o mai buna corelare intre sistemul de educatie si piata muncii.