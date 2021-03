Ce se intampla in camerele pentru audiat copiii martori la infractiuni. Metoda prietenoasa imprumutata de Romania din lumea civilizata

Asta inseamna aproximativ o cincime din totalul victimelor inregistrate in rechizitoriile parchetelor din Romania, in decurs de un an, iar din acest punct de vedere protectia minorului devine o cerinta obligatorie, astfel incat sa nu fie afectata dezvoltarea lui ulterioara.Practica CEDO recomanda ca audierea minorilor sa fie efectuata o singura data in cadrul procesual, reaudierea fiind foarte rara sau in mod exceptional agreata, tocmai pentru a evita retraumatizarea.Legislatia actuala este una care mai degraba ingreuneaza situatia copilului care a suferit o trauma. Si ne referim aici ca mai intai minorul este audiat de un politist, apoi de un procuror, ulterior de un judecator si la final de magistratul de la instanta de apel, ceea ce nu este deloc placut.Din acest motiv, Romania incearca sa adopte modelul francez, care presupune ca un copil poate fi audiat intr-un mediu prietenos, pentru a se evita pe cat posibil contactul cu o sala de judecata.Este ideea de la care a pornit Asociatia "Zi de Bine", condusa de vedeta TV Melania Medeleanu, de a crea cateva spatii speciale, prietenoase, amenajate corespunzator, dedicate audierii copiilor. Unul dintre acestea a fost inaugurat in urma cu doua zile, la Parchetul de pe langa Tribunalul Vrancea, unde copilul este stimulat prin tehnici de joaca sa povesteasca mai usor despre ceea ce i s-a intamplat.Vorbim despre o camera total diferita de spatiile reci ale justitiei , unde copilul este incurajat sa vorbeasca despre experienta urata prin care a trecut, cu ajutorul specialistilor. Ne referim de un psiholog care il asista, dar si un investigator specializat in astfel de fapte penale. Practic, in spatele decorurilor vesele si colorate se ascund microfoane si camere de luat vederi performante care inregistreaza fiecare gest."Este in favoarea noastra, ca organ judiciar, de a investiga cu celeritate o infractiune de natura sexuala, fara o intruziune deosebita in mintea copilului. Aceasta camera de ancheta va da posibilitatea prin aparatura de ultima generatie ca investigatorul sa colaboreze cu psihologul si sa surprinda orice detaliu al comportamentului minorului. Practic este vorba de limbajul non-verbal care intervine intr-o comunicare dintre copil si investigator. Pe de alta parte, aceasta proba, va permite conservarea audierii minorului video si audio, in dovedirea si a faptei dar si a consecintelor acesteia", spune Victoria Barsan, primul procuror al Parchetului de pe langa Tribunalul Vrancea.Chiar din timpul audierii, intervievatorul poate fi ajutat sa lamureasca aspecte importante legate de comiterea faptelor, printr-un sistem de intercomunicare cu magistratul, care poate asista la audiere din cea de-a doua camera, denumita camera tehnica sau poate asista la distanta la audiere. "Magistratul poate sa asiste la audiere prin intermediul unei tablete, de la instanta. Nu trebuie sa se deplaseze aici, cu poate sa vizualizeze in timp real interviul, sa intervina punand anumite intrebari", potrivit lui Marius Moraru, specialist IT.Fereastra unidirectionala dintre cele doua camere permite observarea procedurii de audiere, fara ca minorul sa fie confruntat cu alti adulti necunoscuti sau care ii reactiveaza emotiile negative ale traumei suferite."Pentru copii foarte mici exista o masuta cu creioane colorate si un difuzor astfel incat sa se poata surprinde orice soapta al unui copil. Aceste marturii ale victimei minore sunt un element decisiv in cadrul procesului penal, evident alaturi de alte probe obiective cum este examinarea medico-legala si expertiza genetica judiciara. Toate trei alcatuiesc de fapt un trepied al condamnarii infractorilor care comit infractiuni de natura sexuala care stiti ca au un grad ridicat de recidiva. De aceea, acesti indivizi odata ajunsi in fata anchetatorilor si in fata justitiei, ei trebuie sanctionati pentru faptele lor in mod exemplar. Altfel, ei vor recidiva si alte fiinte vor avea de suferit, in special femei si minori. Cand vorbim despre minori toata lumea intra intr-o stare emotionala deosebita", spune Ligia Barbarii, medic legist si membru fondator al Asociatiei pentru victimele infractiunilor sexuale.In noua camera pentru audierea minorilor de la Parchetul de pe langa Tribunalul Vrancea ar putea fi audiati si copii din judetele vecine. Amenajarea spatiului de la Vrancea a costat 12.000 de euro.