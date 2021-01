Cand atinge Romania imunitatea de turma in ritmul actual de vaccinare. Spre comparatie, Israelul va ajunge la obiectiv in 119 zile

Platforma timetoherd.com a calculat ca in conditiile in care Romania ar vaccina in actualul ritm, populatia tarii ar fi imunizata in 4.334 de zile, respectiv 11,8 ani.Pana joi, 7 ianuarie, un procent de 0,150 din populatia Romaniei a fost vaccinata. Procentul zilnic este de 0,032% din populatie. Este vorba despre un numar total de 76.400 de persoane.Comparativ, Israelul va imuniza toata populatia in doar 119 zile. Acest stat vaccineaza peste 1% din populatie zilnic, ajungtnd la un procent total de 8,35%.Marea Britanie ar avea nevoie de 2.126 de zile, iar Statele Unite ale Americii - de 1,620 de zile. In SUA a fost imunizat un procent de 0,811% din populatie.Ritm mai slab de vaccinare este semnalat in Rusia, tara care are nevoie de 4.710 de zile, in Croatia - 5.775 de zile sau China - 10.375 de zile.