Rusinoasa captura a Politiei Romane dupa perchezitii in 15 judete: un portbagaj plin cu galeti goale

18 kilograme de tutun, dar si gramezi de galeti goale a fost captura la finalul operatiunii care a avut loc in 15 judete si la care au participat peste 100 de politisti.Politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Prahova au facut miercuri, 12 mai, 32 de perchezitii, in 15 judete (Prahova, Ilfov, Dambovita, Arges, Ialomita, Alba, Arad, Neamt, Maramures, Sibiu, Gorj, Teleorman, Giurgiu, Cluj si Bihor) si in Bucuresti , la locuintele unor persoane banuite ca ar fi comercializat sau detinut in mod ilicit tutun.Dupa o asa desfasurare de forte, captura politistilor a fost de doar 18 kilograme de tutun.Potrivit unui comunicat al Politiei Prahova, incepand cu luna februarie 2021 si pana in prezent, mai multe persoane, domiciliate in judetele Prahova, Ilfov si Bucuresti, "ar fi desfasurat activitati de prelucrare si comercializare in mod ilicit a tutunului de fumat, prin intermediul anunturilor postate pe retelele de socializare".Persoanele banuite ar fi efectuat, zilnic, diverse tranzactii de preluare sau comercializare a tutunului de fumat, sustine Politia Prahova.Conform sursei citate, la perchezitii au participat peste 100 de politisti din cadrul inspectoratelor judetene de politie Prahova, Ilfov, Arges, Ialomita, Alba, Arad, Neamt, Maramures, Sibiu, Gorj, Teleorman, Giurgiu, Cluj si Bihor.La activitate, au participat si politisti ai serviciilor pentru actiuni speciale din Prahova si Ialomita.In urma perchezitiilor au fost identificate si ridicate mijloace materiale de proba, respectiv: inscrisuri, echipamente electronice si telefoane mobile, precum si 18,2 kg. de tutun maruntit.In imaginile transmise presei apar insa fotografii cu "materialul de proba" depistat de politisti in timpul perchezitiilor: un portbagaj plin cu galeti goale.Prejudiciul estimat produs bugetului general consolidat prin faptele ce fac obiectul cauzei penale este de 110.000 de lei.Cercetarile continua, in vederea stabilirii intregii activitati infractionale, sub coordonarea unui procuror al Parchetului de pe langa Judecatoria Ploiesti.