Cât de mulțumiți sunt românii de calitatea vieții: consideră că sunt sănătoși și nu au încredere în Justiție

Cel mai puțin satisfăcuți de traiul din propria țară sunt însă vecinii bulgari, unde gradul de satisfacție este de 5,4 din 10. La polul opus se situează finlandezii și irlandezii, unde gradul de satisfacție este de 8,1 din 10.Clasamentul european ia în calcul o serie de aspecte, precum mediul înconjurător, calitatea guvernanței, siguranța, relațiile sociale, sistemul medical, calitatea sistemului educațional, petrecerea timpului liber, oferta locurilor de muncă și nivelul de salarizare, precum și aspectele legate de condițiile de trai.Din perspectiva mediului înconjurător, românii nu sunt foarte satisfăcuți . Astfel, ei consideră că expunerea la particulele PM10 reprezintă un motiv pentru care calitatea vieții are de suferit.România se află, de altfel, în procedură de infringement la nivel european, Comisia Europeană solicitând autorităților de la noi să respecte cerințele europene privind calitatea aerului înconjurător.Mai precis, 55,8% din români sunt cât de cât mulțumiți de aspectele legate de mediu, conform Eurostat. Ca și comparație, austriecii au cel mai ridicat nivel de satsfacție din acest punct de vedere, de 8,4 din 10, media europeană fiind de 7,2 din 10.Românii nu au însă prea multă încredere în sistemul de justiție din România. Concret, nivelul de satisfacție privind justiția este de 5,8 din 10. De asemenea, doar 55% din români au încredere în Parlamentul European și deciziile luate la acest nivel, subliniază Eurostat.Totuși, media europeană privind încrederea în sistemul de justiție este mai scăzută, de doar 4,5 din 10 posibil. Cea mai puțină încredere în justiția de la ei din țară o au slovenii, cei mai satisfăcuți cu privire la deciziile juridice fiind cei din Danemarca.Referitor la nivelul de siguranță, 22,8% din români nu se simt în siguranță atunci când circulă noaptea pe străzi, 19,5% se simt foarte siguri în timp ce 57,7% declară că se simt relativ siguri.La nivel european, cei mai în siguranță se simt cei care trăiesc în Malta, aceștia având un grad mare de satisfacție din această perspectivă. În ceea ce privește relațiile sociale, gradul de satsfacție al românilor este apropiat de media europeană. Spre deosebire de alți europeni, însă, 93,7% din români afirmă că au la cine să apeleze în caz de nevoie.Spre exemplu, speranța de viață în România este de 74,2 ani, sub media europeană de 81,3 ani. Cu toate acestea, bulgarii au o speranță de viață sub cea raportată în România, respectiv de 73,6 ani. Cea mai mare speranță de viață la naștere o au irlandezii, 82,8 ani, evidențiază cifrele furnizate de Eurostat.În mod surprinzător, 71,2% din români consideră că au o stare de sănătate bună și foarte bună, în timp ce doar 7,2% consideră că au o stare de sănătate precară. 21,6% consideră că starea lor de sănătate este optimă.În ciuda acestor răspunsuri, clasamentele pe diverse patologii, întocmite de forurile europene, arată că românii sunt printre cei mai bolnavi europeni, fiind campioni la decese cauzate de boli cardiovasculare sau cancere.În ceea ce privește nivelul de educație al românilor, 61,7% au studii medii, în timp ce 19,6% au un nivel scăzut de educație. Doar 18,7% au finalizat studii superioare, conform Eurostat.Astfel, decalajul între cei cu educație superioară și cei cu educație medie este unul dintre cele mai mari întâlnite la nivel european, decalaj mai mare decât în România fiind semnalat în Bulgaria. La pol opus, cel mai mic decalaj privind studiile este întâlnit în Danemarca.Referitor la condițiile materiale și satisfacția financiară, 61,9 din români au un venit mediu, 25% se află la nivelul subzistenței iar 12,4% au un nivel superior de salarizare.